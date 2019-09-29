　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小朋友快來看！竹市動物園昆蟲館10月開幕　桃竹苗最棒教育據點

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲新竹市動物園、昆蟲館。（圖／新竹市政府提供）

▲來動物園上昆蟲課！竹市動物園昆蟲館10月開幕。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

上昆蟲課不用跑台北！新竹市立動物園日前「河馬樂樂入新厝」系列展讓新竹吹起動物熱，園內「昆蟲館」將於十月底正式開幕，由馳名全台的「台灣昆蟲館」團隊進駐，將展示全世界最大的甲蟲，更有鱷魚、象龜、蜘蛛、球蟒等各式動物，全館免費參觀，更將啟動一系列「昆蟲課」，包括甲蟲飼養、爬蟲接觸等課程，更有戶外課程帶孩子在園內自然環境探索體驗生態，將成桃竹苗最棒的昆蟲教育據點。

▲新竹市動物園、昆蟲館。（圖／新竹市政府提供）

請繼續往下閱讀...

動物園園長楊家民表示，在動物園再生計畫中，建築師特別將新竹公園內老舊的中廣播音站修復改建，規劃為昆蟲及爬蟲的室內展館，未來室內是昆蟲與爬蟲展場，周邊樹木與綠地則打造為昆蟲和鳥類觀察區，結合新竹市立動物園作為戶外學習場域，創造人與動物和平共處的綠色空間，兼具保育與教育意義。

新竹市立動物園的昆蟲館館內設計陸龜室外區、乾燥動物區、森林動物區、濕地動物區、標本展示區、鳥類展示區及生態池，除了展示各種昆蟲和全世界最大的甲蟲──赫克力士長戟大兜蟲，也有眼鏡凱門鱷魚、鱷龜、蘇卡達象龜、食蛇龜、鬆獅蜥、變色龍等大型及可愛的爬蟲類，還有喜歡與人親近的鳳頭鸚鵡及灰鸚鵡，以及緬甸蟒等動物。

新竹市立動物園昆蟲館的最大特色，是邀請到全台推動昆蟲教育首屈一指的台灣昆蟲館團隊進駐經營，並啟動一系列的常態生態教育課程，以孩子最愛的「甲蟲飼養課」為例，將帶孩子從甲蟲的卵、幼蟲、蛹養育到成蟲，也預計配合竹市國中小生態課，規劃近距離接觸與昆蟲互動等體驗課程，自然課不再只能飼養蠶寶寶，學習變得生動有趣。

▲新竹市動物園、昆蟲館。（圖／新竹市政府提供）

台灣昆蟲館館長柯心平表示，昆蟲館營運初衷就是希望提供一個友善舒適的環境，讓小朋友在輕鬆快樂的情境，認識昆蟲、了解動物，進而學習尊重生命和環境，期待每一個進入台灣昆蟲館的民眾都能開心參觀。

他也說，過去台灣昆蟲館在台北開設昆蟲課，除了台北市以外，最多來自新竹的小朋友會特地前往台北參加昆蟲館的教育課程和營隊，如今新竹也將有自己的昆蟲館，就近開設有趣又富教育意的課，歡迎大家踴躍報名，一起親近自然與生態。

▲新竹市動物園、昆蟲館。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市動物園、昆蟲館。（圖／新竹市政府提供）

►點我超越韓國愉快體驗

►婦幼停車格3格被占2格！嘆「不開罰會繼續」　檢舉方式大曝光

►影／懷胎9月噴飛倒地　貨車擦撞孕婦騎士...驚險產子

►1個月偷3萬元「金莎」　傻眼！到案時胖一大圈：3000顆已全吃光

ET快訊
撞飛潛水員GoPro　小白鯨秒鑽進海底叼回憨笑：不要生氣啦
老婆確診罹癌「擴散3器官」！男主播還失業…古天樂幫忙了
快訊／高捷副總墾丁晨跑突倒地！送醫搶救後宣告不治
新北白沙灣捕獲野生「日本16歲寫真女星」　跪在沙灘比海浪還兇
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

颱風米塔來襲　農試所籲農民「火龍果、百香果、香蕉、木瓜」即早採收

小朋友快來看！竹市動物園昆蟲館10月開幕　桃竹苗最棒教育據點

下月報到成功嶺！他問卦求美食　網推營區超商「炸雞+蛋塔」…這台也夯爆

AV女優拍片都指定找田淵正浩滾床！　他「讚明日花綺羅次次進步」曝取悅秘訣

成大爆登革熱群聚感染　校方全面性噴藥防疫總動員

耗資4億！國1桃園交流道動線要改善了　目標2021年5月完工

5天4例　台南成大爆登革熱爆群聚感染！

929台港大遊行登場　撐港反暴力！學團籲「穿黑衣」下午3時上街頭

綠帽男灌「整瓶58度高粱」！友：欸係郎啦　感人真相曝笑了…隔壁桌：嚇死

再不收玩具就丟掉！水瓶兒「妳辛苦買的餒」拆招頂嘴　曝神邏輯人母心累

16歲貝克宇「3分鐘抱走10萬」　益智節目連對9題創最年輕紀錄

黃捷遭憤怒韓粉眾辱罵「垃圾」　怒要提告：高雄不是一言堂！

3min耗900卡！急凍減肥初體驗 低溫-130℃她狂抖：像冷凍豬肉

李芷婷再飆《一直走》奪戰隊冠軍　王力宏：我已經變成妳的粉絲

韓國瑜一走就亂！黃捷秒遭「憤怒韓粉」包圍　當眾辱罵：垃圾

瓦干達扮神燈精靈唱《A Whole New World》 李玟：so sweet...

便當賣65元！男趁沒人偷走5千多　老闆想哭...要多賣77份才補得回

黃捷暴怒質詢「不要再講廢話」　韓國瑜嗆：你心態偏差

「頑皮白鯨」撞掉潛水員GoPro！下秒鑽海底撿回憨笑：對不起啦

李芷婷挑戰慢搖滾《黑色柳丁》　李榮浩大讚歌聲：這是天生的

颱風米塔來襲　農試所籲農民「火龍果、百香果、香蕉、木瓜」即早採收

小朋友快來看！竹市動物園昆蟲館10月開幕　桃竹苗最棒教育據點

下月報到成功嶺！他問卦求美食　網推營區超商「炸雞+蛋塔」…這台也夯爆

AV女優拍片都指定找田淵正浩滾床！　他「讚明日花綺羅次次進步」曝取悅秘訣

成大爆登革熱群聚感染　校方全面性噴藥防疫總動員

耗資4億！國1桃園交流道動線要改善了　目標2021年5月完工

5天4例　台南成大爆登革熱爆群聚感染！

929台港大遊行登場　撐港反暴力！學團籲「穿黑衣」下午3時上街頭

綠帽男灌「整瓶58度高粱」！友：欸係郎啦　感人真相曝笑了…隔壁桌：嚇死

再不收玩具就丟掉！水瓶兒「妳辛苦買的餒」拆招頂嘴　曝神邏輯人母心累

中職／多猛對抗新秀吳承諭　運彩看好桃猿勝統一

台南輔選林燕祝　朱立倫：「不是同志也是朋友」把藍營朋友都找回來！

「新好弟弟」又失控！左半臉刺大片女人臉　放大看連粉絲都嚇壞

颱風米塔來襲　農試所籲農民「火龍果、百香果、香蕉、木瓜」即早採收

觀護盃／腳傷隱憂　台銀小跑車李維哲難飆速

「米塔」逼近雙北降一夜豪大雨　土城山區道路樹木、電桿全倒

韓國公開賽／周天成激戰桃田賢斗惜遭直落二　收下亞軍無緣衛冕

中職／羅里奇臨時受傷　菜鳥吳承諭緊急生涯初登板

韋蘭德21勝！同場飆生涯3000K、單季300K　苦主都是同一人

異位性皮膚炎不只影響皮膚　憂鬱、焦慮情緒是一般人2倍

生活熱門新聞

新兵打電話「安全回報」　下秒超..

網紅砸5萬驗連千毅名牌包　當鋪..

米塔恐海陸警齊發　暴風圈將罩陸..

搭火車遇極品公主亂佔位！他秒擊..

米塔「煞不住」恐轉中颱　暴風圈..

22元買到全家大拿鐵　攻略曝光

米塔08：30海警估今晚陸警　..

白沙灣捕獲野生日本寫真女星　網..

米塔陸警最快傍晚發！全台風雨時..

米塔海警發布！首波警戒區出爐

停3站「僅1人下車」　司機：我..

買票搭親子車廂！苗栗2寶媽上車..

女店員不給取貨　男：我是妳舅舅..

米塔風雨最大時間地區曝　「有登..

更多熱門

相關新聞

樂樂入新厝　搶先體驗河馬便便紙

新竹市立動物園「河馬樂樂入新厝」環境教育策展預約導覽活動今（17）日正式開跑，首日有百位幸運兒搶先與河馬樂樂相見歡，動物園也首次開放長臂猿的家讓報名者進入體驗。導覽活動十分精彩，活動結束後小朋友也寫下給動物園的滿滿祝福，一同期許新竹市立動物園在今年底全面開放，與大家重新見面。

林智堅帶西瓜探班和馬樂樂

河馬樂樂超紅　陪入厝3分鐘搶完

新竹市立動物園夏日搶先遊　開放報名秒殺

河馬便便成手工紙　與民眾親密接觸

關鍵字：

新竹市立動物園昆蟲館

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

陳艾琳懷孕8月和Alex大吵！

員工倒地死　業者：她自己不休息

奧客棄單50排骨飯、10桶炸雞　本人找到了

新兵打電話「安全回報」　下秒超糗狂道歉掛掉

連千毅被關都因為她　「禍首」面容曝光

馬林魚前總裁：誰知陳偉殷會悲劇

網紅砸5萬驗連千毅名牌包　當鋪遭轟業配喊冤

癌妻呆坐沙發「褥瘡爛到見骨」爛夫：她自己要等死

正妹實況主李花大走光！網「2:50停格就對了」

米塔恐海陸警齊發　暴風圈將罩陸地

搭火車遇極品公主亂佔位！他秒擊落

高中生沒錢買手機！老師心疼徵愛心機意外引戰

米塔「煞不住」恐轉中颱　暴風圈侵襲各地機率曝

13歲Elly拍時尚片！小S全程旁邊大喊…花絮曝光網笑瘋

22元買到全家大拿鐵　攻略曝光

更多

最夯影音

更多

16歲貝克宇「3分鐘抱走10萬」　益智節目連對9題創最年輕紀錄

黃捷遭憤怒韓粉眾辱罵「垃圾」　怒要提告：高雄不是一言堂！

3min耗900卡！急凍減肥初體驗 低溫-130℃她狂抖：像冷凍豬肉

李芷婷再飆《一直走》奪戰隊冠軍　王力宏：我已經變成妳的粉絲

韓國瑜一走就亂！黃捷秒遭「憤怒韓粉」包圍　當眾辱罵：垃圾

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面