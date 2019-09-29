小朋友快來看！竹市動物園昆蟲館10月開幕　桃竹苗最棒教育據點

▲來動物園上昆蟲課！竹市動物園昆蟲館10月開幕。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

上昆蟲課不用跑台北！新竹市立動物園日前「河馬樂樂入新厝」系列展讓新竹吹起動物熱，園內「昆蟲館」將於十月底正式開幕，由馳名全台的「台灣昆蟲館」團隊進駐，將展示全世界最大的甲蟲，更有鱷魚、象龜、蜘蛛、球蟒等各式動物，全館免費參觀，更將啟動一系列「昆蟲課」，包括甲蟲飼養、爬蟲接觸等課程，更有戶外課程帶孩子在園內自然環境探索體驗生態，將成桃竹苗最棒的昆蟲教育據點。

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動物園園長楊家民表示，在動物園再生計畫中，建築師特別將新竹公園內老舊的中廣播音站修復改建，規劃為昆蟲及爬蟲的室內展館，未來室內是昆蟲與爬蟲展場，周邊樹木與綠地則打造為昆蟲和鳥類觀察區，結合新竹市立動物園作為戶外學習場域，創造人與動物和平共處的綠色空間，兼具保育與教育意義。

新竹市立動物園的昆蟲館館內設計陸龜室外區、乾燥動物區、森林動物區、濕地動物區、標本展示區、鳥類展示區及生態池，除了展示各種昆蟲和全世界最大的甲蟲──赫克力士長戟大兜蟲，也有眼鏡凱門鱷魚、鱷龜、蘇卡達象龜、食蛇龜、鬆獅蜥、變色龍等大型及可愛的爬蟲類，還有喜歡與人親近的鳳頭鸚鵡及灰鸚鵡，以及緬甸蟒等動物。

新竹市立動物園昆蟲館的最大特色，是邀請到全台推動昆蟲教育首屈一指的台灣昆蟲館團隊進駐經營，並啟動一系列的常態生態教育課程，以孩子最愛的「甲蟲飼養課」為例，將帶孩子從甲蟲的卵、幼蟲、蛹養育到成蟲，也預計配合竹市國中小生態課，規劃近距離接觸與昆蟲互動等體驗課程，自然課不再只能飼養蠶寶寶，學習變得生動有趣。

台灣昆蟲館館長柯心平表示，昆蟲館營運初衷就是希望提供一個友善舒適的環境，讓小朋友在輕鬆快樂的情境，認識昆蟲、了解動物，進而學習尊重生命和環境，期待每一個進入台灣昆蟲館的民眾都能開心參觀。

他也說，過去台灣昆蟲館在台北開設昆蟲課，除了台北市以外，最多來自新竹的小朋友會特地前往台北參加昆蟲館的教育課程和營隊，如今新竹也將有自己的昆蟲館，就近開設有趣又富教育意的課，歡迎大家踴躍報名，一起親近自然與生態。

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