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AV女優拍片都指定找田淵正浩滾床！　他「讚明日花綺羅次次進步」曝取悅秘訣

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圖文／鏡週刊

【獨家】床戰9000女　AV男優自爆早洩比持久好

▲日本AV男優田淵正浩出道30年，與明日花綺羅合作讓他回味無窮。（圖／翻攝自田淵正浩、明日花綺羅推特）

許多男性朋友硬碟裡收藏著不少暗黑女神鉅作，陪伴他們度過無數個寂寞夜晚，而看著與女神交手的AV男優，各種高矮胖瘦，年輕小鮮肉到凸肚大叔，甚至白髮蒼蒼的阿公，總讓人羨慕他們擁有一身好體力，能和暗黑女神們翻雲覆雨，纏綿奮戰到最後一刻。出道已經30年的AV男優田淵正浩，將在11月來台灣開課傳授「性幸哲學」，分享他52歲體力比起30歲還要好的健康祕訣。

田淵正浩出道30年，擅於挑逗對象，並以高超技巧征服9,000名女優，曾在2016年獲得AV OPEN最佳男友獎肯定，而且他更是許多大牌女優的指定合作人選。田淵正浩在9,000人名單中，選出了明日花綺羅為最佳對手，他說每次和明日花綺羅交手都能感受到她從床技到演技不斷地進步，「可以感受得到她的進步是沒有極限的」，尤其無論使用什麼樣的姿勢，明日花綺羅都能給他很棒的反應，「每次拍完就期待著下一次合作趕快來。」

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【獨家】床戰9000女　AV男優自爆早洩比持久好

▲日本AV男優各種體型都有，但只有頂級男優才有資格與大牌女優共演。（圖／翻攝自田淵正浩推特）

田淵正浩曾被問到AV男優需具備什麼條件，他回答了出乎意料的答案，「早洩比持久有優勢」。他表示AV男優除了取悅女優的功能之外，在拍攝現場一切都是聽導演的，「早洩可以訓練延長時間，並預告導演何時可以結束，但反過來就不行了，而且女優一般也比較喜歡早一點結束。」

【獨家】床戰9000女　AV男優自爆早洩比持久好

▲田淵正浩曾與波多野結衣合作多次。（圖／網路圖片）

縱橫AV界30年，成為頂級女優的指定合作人選，還拿到最佳男優獎肯定的田淵正浩，在業界可說是呼風喚雨，但回歸家庭生活則是百般低調，田淵正浩的妻子知道他從事AV男優的工作，但他始終不敢讓女兒知道真相，當女兒問他做什麼職業，他回答：「我在跟人聊天賺錢。」如果出席女兒學校活動，一定會戴著墨鏡和帽子，他也做好有朝一日被女兒發現的準備，「我會一直道歉到她原諒我為止。」

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▲田淵正浩誇讚每次與明日花綺羅合作都能感受到她的進步。（圖／翻攝自明日花綺羅推特）

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