美國蒙大拿州9月下大雪！　氣象人員估計：部分地區積雪量將超過121cm

Careful on the bridge decks. Wet roads are still dangerous roads. Thankfully everyone in this car is ok. #slowdown #mtwx pic.twitter.com/OE8n2vuXSo — Trooper Amanda Villa (@TrooperAVilla) 2019年9月28日

實習記者賴韻如／綜合報導

美國蒙大拿州對於寒冷的氣候並不陌生，但9月出現冬天的景象就很少見了！國家氣象局表示，美國西北部於28日出現暴風雪氣候，導致蒙大拿州西北部多處地方斷電及封路，氣象人員估計，暴風雪結束後，部分地區積雪量將超過4英尺（約121公分）。

據CBC NEWS報導，大瀑布國家氣象局（National Weather Service）報告指出，冰川國家公園（Glacier National Park）以南的瑪麗亞斯坳口（Marias Pass）附近至周六（28日）下午截止，已經降了16英寸（約41公分）的積雪。氣象學家梅根·西納（Megan Syner）說，預計到今（29日）晚上暴風雪結束後，該地區的積雪總高度將達到4英尺。

報導中也指出，這次影響的地區不止蒙大拿州，連華盛頓北部以及愛達荷州北部也出現大風和大雪現象，此外，密蘇里州也有降雪的機率。

國家氣象局首席氣象學家保羅·納特（Paul Nutter）表示，這種潮濕現象將會持續很長一段時間，「雖然我們預計冬天來臨前將遭受嚴重到極端的天氣影響，且這種事件在歷史記錄中曾發生過，但仍非常少見。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

