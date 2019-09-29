21歲「多金男」臨櫃提領180萬　警埋伏揭真相竟是騙來的棺材本

▲田姓男子至台銀南投分行提領180萬元，行員見田男態度詭異，通知警方到場了解。（圖／警方提供）

記者白珈陽／南投報導

南投21歲田姓男子，25日下午2時許到台灣銀行南投分行櫃台，欲從自己帳戶提領180萬元，但面對銀行人員詢問用途時，卻支支吾吾含糊帶過，行員懷疑他可能是詐團車手，遂通報警方，經埋伏跟監，順利將田男與其餘3名共犯逮捕到案，訊後將4人依詐欺罪嫌移送法辦。

警方指出，25日接獲報案後，即前往台銀進行了解，田男雖無法交代資金來源，但當下並無直接證據，只得讓田男領取現金離去。而根據其帳戶資料，發現田男除匯入這筆180萬元外，並無其他交易紀錄，因此研判田男就是詐騙車手，便派出便衣刑警跟監，發現除田男外，還有33歲林姓男子、42歲莊姓男子及1名未成年少女等3名共犯負責收錢接應，待時機成熟，即出面逮捕4名嫌犯。

▲便衣刑警跟監田男，順利逮捕其餘3名共犯。

警方說，4名嫌犯落網後坦承犯案。而警方依據匯款紀錄找到被害的63歲林姓婦人，林婦當下不相信自己遭騙，稱自己收到有位自稱檢察官的男子通知，指其帳戶淪為洗錢工具須先扣留存款配合偵辦，若繳交監管費就可免受牢獄之災，拒絕上警局製作筆錄。

經警苦口婆心勸說，並拿出相關證據，比對林婦戶頭帳戶，她才相信這是假冒檢警的詐騙老梗，在家屬陪同下到南投分局完成筆錄，並至台銀南投分行領回被騙的180萬元。家屬並在臉書PO文，對於警方及銀行行員幫忙婦人追回這180萬元的棺材本，十分感謝。

南投分局長潘金葉表示，詐團常利用年少無知的青年，以少許金錢利誘，招募其成為詐團車手，一旦遭查獲，便須承擔鉅額民事賠償責任，民眾切勿因貪圖小利而以身試法。

另外，詐團冒充檢警身分，導致被害人受騙等類似案件層出不窮，提醒民眾，檢警方不會在電話中製作筆錄、要求民眾到超商接收傳票公文，更不會要求匯款、轉帳、凍結帳戶，如遇到類似情形，速撥打165反詐騙專線請求協助，以免被騙。

►腦公！你不可以賴帳喔