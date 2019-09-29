中央3年補助高雄2千億！　王定宇酸韓國瑜：鴕鳥頭埋沙子狂喊看不見…

▲韓國瑜 。（資料照／記者賴君欣攝）



記者呂欣玫／綜合報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜不斷砲轟中央「卡韓」、「卡高雄建設」，對此，民進黨立委王定宇PO照將中央3年來補助高雄的經費逐條列出，他表示，中央已補助高雄超過2000億新台幣，狠酸韓國瑜「有隻鴕鳥把頭埋在沙子堆裡，拼命的喊『沒有，都沒有，我都沒有看見』！」

針對總統蔡英文執政3年來對高雄的補助，王定宇28日透過臉書指出，整修小港機場花了250億、高雄捷運黃線804億、捷運紅線272億，行政院也已同意大林蒲案1045億的經費，只等高市府補資料，對於登革熱防疫高市府要求5318萬的經費，中央加班3天審查完畢，但高市府卻拖了一個星期才去領。

▲王定宇打臉韓國瑜：中央補助高雄2000億。（圖／翻攝自王定宇臉書）



王定宇強調，3年來包括韓國瑜任內已補助高雄超過2000億新台幣，並於貼文寫道，「有隻鴕鳥把頭埋在沙子堆裡，拼命的喊『沒有，都沒有，我都沒有看見』！」網友也留言狠酸，「有些人就是靠嘴巴講好聽他就信不看數字與整體合不合理」、「給太多錢了，所以造勢活動辦不完，人民血汗稅金」、「有沒有發大財只有高雄人最知道」、「無政績，只好怪東怪西」