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「蔡賴配」方向敲定　3關鍵：整合獨派、鞏固立委、迎戰韓國瑜爆發力

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▲▼蔡英文出席民進黨全代會。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文出席民進黨全代會。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

在多方人士證實下，總統蔡英文與前行政院長賴清德在24日下午於高雄見面，蔡英文當面提出競選合作的要求，賴清德則表達願意承擔分內助選工作；至於「蔡賴配」雖然還未定案，但確實是接下來的走向，目前主要尊重賴清德個人意向。在關鍵考量上，除了整合聲勢漸大的獨派外，也必須鞏固立委選情，以及評估國民黨總統參選人韓國瑜的選舉爆發力與不確定性。

在蔡英文自初選勝出後，蔡賴陣營之間心結難解。據了解，雙方陣營主要要職多半認為，在2020大選中，賴清德還是有舉足輕重的角色，因此花了很長心力來化解，從民進黨主席卓榮泰公開在25日中執會後記者會上明確表達歉意外，總統府秘書長陳菊也積極在幕後穿梭。

事實上，賴清德與陳菊約莫在一個月前，在高雄已經見面，兩人對初選過後的政治局勢交換意見。另外，對於蔡賴配議題，賴清德雖然沒有正面答覆，但的確是朝正向來思考；而屏東縣長潘孟安、黨內要角等人也都會跟賴清德不定期會面，並協助安撫挺賴的支持者。

在雙方陣營冷靜下來，也初步達成相當程度共識後，經多方人士證實，關鍵的24日會面，就位在高雄陳菊民間友人的家中，蔡英文、賴清德於初選後首次會面，席間除了陳菊外，前行政院副院長林錫耀、國策顧問黃崑虎等人也陪同，大家會談長達1個多小時。對此，台南市長黃偉哲也在全代會前受訪時公開證實，蔡英文跟賴清德已經見面。

不過，為何蔡陣營對於「蔡賴配」的態度相對低調？據了解，主要關鍵在於，雖然還沒定案，但在新系大力促成、黨內主流聲音努力下，這已經是未來方向，關鍵在於雖然總統已經表達態度，接下來還得尊重賴清德的個人意象。

在「蔡賴配」的評估方面，黨內人士表示，在深綠獨派方面，從前副總統呂秀蓮投入總統選戰，相關團體對執政黨的批評越來越顯著，黨內仍希望團結各方勢力；另一方面，則是立委的選情，擔心會被獨派分食，特別是區域立委的選戰，必須要集中選票。

另一方面，儘管蔡英文的支持度趨於穩定領先，但黨內人士認為，國民黨總統參選人韓國瑜擁有極強的選舉爆發力與不確定性，所謂庶民的影響力目前難評估，民進黨不能坐以待斃，勢必在陣形上有所改變。

▼蔡英文、賴清德。（圖／記者徐斌慎攝）

▲▼蔡英文、賴清德出席新北市百工百業挺改革活動，為蘇貞昌站台。（圖／記者徐斌慎攝）

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