成大爆登革熱群聚感染　校方全面性噴藥防疫總動員

▲台南市成功大學爆學生群聚感染，校方動員全力防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

成功大學校內近日陸續出現4件登革熱病例，確認感染源為學生境外移入，均已立即隔離治療，校方同時針對登革熱病例的居住及日常活動地點進行調查，在其活動之校區展開全面性噴藥作業，並加強校內宣導，萬一師生有發燒等疑似登革熱症狀，務必在第一時間就醫治療，同時亦將在校內設置發燒篩檢站。

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發燒篩檢措施規劃如下，1、宿舍部分：各宿舍造冊請管理員協助督促嚴格執行住宿舍生每天測量體溫，每天下午4時30分上網回報發燒狀況，衛保組會追蹤數據。2、系所部分：系辦造冊協助每天測量體溫，下午4時30分上網回報有無發燒狀況，衛保組追蹤數據。3、有發燒者即刻至成醫就診並通報衛保組。成大主任秘書李俊璋對於台南市政府登革熱防治中心及衛生福利部疾病管制署在第一時間支援防治工作特別表示感謝，成大也全力啟動登革熱防治作業，務必使疫情獲得控制。

李俊璋表示，9月25日第1例校內學生感染登革熱發生後，立即抽血篩檢400多位學生並進行疫調，之後分析確認感染源為1位境外學生，接著陸續有其他2名學生確診為登革熱，且由其日常活動區域路線調查彙整出高風險區域，針對高風險區域成大已啟動並強化登革熱防治作業。週六及週日除了宿舍區，亦針對自強校區之機械系、成功校區之資工系、光電系各棟大樓、幼兒園，以及光復校區的中正堂、位於勝利路的體育場館游泳池及力行校區全區都已進行全面性噴藥作業。

成大指出，在接獲衛生局通知住校的博士生感染登革熱後，除全力配合衛生局執行各項緊急措施，嚴密監控疫情外，也責成全校各單位加強孳生源清除，衛保組人員也已擴大全校孳生源稽查、強化登革熱防治宣導。成大全力動員，嚴密監控、追蹤與宣導，多管齊下，以期有效防治登革熱流行。