「媽祖神衣同框蒙娜麗莎」破功...羅浮宮封館遭爆造假　奉天宮：很無奈

▲新港奉天宮日前邀請名模時尚，預告媽祖神衣將繞境法國羅浮宮。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

將東方刺繡技術推上西方時尚殿堂相信對於任何單位來說都是無上光榮，新港奉天宮開臺媽9月中旬舉辦駐台4百週年「馨護台灣」慶祝活動，當時公關公司L.A.T.里昂庭國際控股集團旗下法國仙那度XANADU S.A.S.藝術總監張暘、公關總監黃予涵等人出席，承諾將斥資千萬將以「羅浮之夜，紅樓夢境」做為羅浮宮封館之夜，讓新港媽祖的神明衣裳在設計師高檔訂製手法下於時尚殿堂呈現，不過該活動卻傳出封館是假的。

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▲新港奉天宮媽祖神衣無端涉入策展風波。（圖／記者翁伊森攝）

日前活動不僅有伊林娛樂時尚名模到場走秀齊聚奉天宮，廟方更奉請已故綜藝巨星豬哥亮捐贈新港媽神明衣，在主辦單位規劃下準備渡海前往法國巴黎，30日更將時尚遶境法國，並以「羅浮之夜，紅樓夢境」做為羅浮宮封館之夜，呈現出新港媽祖的神明衣裳，但現在卻傳出規格層級並未如公關公司承諾是以封館呈現，而是租借羅浮宮內咖啡廳做簡單展出，並非在宮殿內正式呈現，因此被批評為誇大行銷。相當可惜。

▲ 縣長翁章梁(左一)、法國仙那度XANADU S.A.S.藝術總監張暘(右二)、公關總監黃予涵(右一)。（圖／記者翁伊森攝）

據了解，負責展覽的是一位黃姓女企業家，是多家企業的董事長，而對於此事的詳細狀況廟方也不清楚。對此，《ETtoday新聞雲》去電奉天宮，廟方做出澄清，此次法國行程是由廟方顧問蕭旭志牽線以受邀單位身分出席，受邀前往當然樂見媽祖神衣可以在國際呈現，廟方立場單純，是希望藉由設計師手法讓東方刺繡高級訂製服能在時尚之都呈現，也讓更多人看見現代技藝跟傳統手工做結合，沒有任何信徒為此捐獻，對於牽扯入主辦方場館租借感到無奈。策展設計師張暘目前因人位於法國連絡不上，公關總監黃予涵目前電話也無法接通。

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