試管孕媽33周突腹痛...竟是「雙胞胎」互搶營養！大胎兒羊水達4800毫升

▲趙女通過做試管嬰兒懷上雙胞胎 ，圖中女子非本文當事人。（示意圖／取自免費圖庫negativespace）

記者蔡儀潔／綜合報導

江蘇淮安一位29歲的趙姓女子早前通過做試管嬰兒，一個受精卵罕見自行分裂成2個胎兒，但她在懷孕33周時突然腹痛，立刻被家人送去急診。醫生檢查發現，原來是雙胞胎在「互搶營養」，小胎兒的羊水幾乎都供給了大胎兒，並且出現了血流異常。

▲ 雙胞胎出生後被送入淮安市婦幼保健院治療。（圖／翻攝自天天快報）

據《天天快報》報導，趙女25日清晨突然腹痛，其家屬一來到醫院就要求能夠進行保胎治療。婦幼保健院孕產保健部鈕主任表示，「這名孕婦來的時候，肚皮張力非常大，整個腹壁和雙下肢水腫明顯，追問病史以後發現這是一個試管孕媽，當時移植了一個受精卵，罕見的是這一個受精卵自行分裂成兩個胎兒。這種情況容易發生一些特殊的雙胎併發症，這是非常危險的。」

鈕主任稱，「我們在B超（超音波檢查）下仔細觀察2個孩子的狀態，發現一個孩子的羊水特別多，另一個孩子羊水幾乎沒有，並且出現了血流異常，兩個孩子已經處在極度危險之中，和家屬溝通後，我們進行促胎肺成熟治療的同時，及時通過剖腹產終止了妊娠。」

▲其中一個寶寶膚色紫紅。（圖／翻攝自天天快報）

在手術過程中，醫生發現大胎兒羊水量已經達到了4800毫升，皮膚紅彤彤的，個頭較大；另一個孩子一點羊水都沒有，身體被羊膜緊緊包裹住，皮膚蒼白，個頭小了不少。鈕主任指出，「這就是典型的雙胞胎輸血症，也就是這個小胎兒在宮內一直持續給大的胎兒輸血，導致自己發生嚴重貧血，而大的胎兒則是過度的受血。」

兩個寶寶出生後立刻被轉入新生兒科接受治療。主治醫師表示，「來的時候一個膚色蒼白，體重才1700克；另一個孩子膚色紫紅，體重是2500克，所幸經過保守治療，兩個孩子的情況都在好轉。」

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