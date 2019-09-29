19歲少女翹家20天　流浪到超市「骨瘦如材狂喊餓」



▲少女失蹤20多天，被發現時身形消瘦，多日未盥洗全身髒汙。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

一名持手身心障礙手冊的19歲少女被家人通報失蹤協尋，由於20來家人於警方均無所獲，最後警方擴大搜範圍，向超商、超市等店家尋求協助，終於發現少女蹤跡。警方提醒，民眾家中有失智長者或精神疾病患者，應定時拍照(包括常穿之衣著、特徵等)、注意其可能活動範圍，或配戴留有聯絡方式之飾品、證件或手機，此外，也籲請大眾多注意周遭的人事物，如有遇到疑似走失人口，可主動上前詢問，並撥打110請警方協助。

新竹一名19歲的腦麻及肢體協調缺陷女子在8月28日深夜無故從家中離開，因陳姓少女領有身心障礙手冊，且其雙親均已身故，平日由姑姑一家人代為照顧，少女深夜失蹤讓姑姑非常著急，深恐獨自在外發生意外，心急如焚向警方通報失蹤，竹北分局三民派出所受理報案，立即通報全國警察機關協尋，同時派員前往少女經常出沒的地點查詢，只是連日來均無所獲。

警方根據姑姑提供的資料研判，少女可能經常性的「翹家」出門遊蕩，雖過去都由家人找回，但可推測少女「經驗豐富」，逃脫範圍恐擴大。警方推測，少女身上可能並未帶現金，也不太可能有交通工具，「跑遠跑久了就會開始餓肚子」，於是再逐一向便利商店、超市、量販店及其他相關店家店員，打探陳女蹤影。

果然，在9月17日上午警方皆到竹北某超商店員的通報，疑似見到少女在該店內索取食物充飢，經警員到場發現，少女不僅身形消瘦，更是多日未盥洗全身髒汙，員警以警用電腦查詢後，確認女子就是失蹤20多日的陳姓少女。

警方她帶回派出所，先提供飲食補充體力，並通知家人至派出所，同時請社工人員介入協助，隨後陳姓姑姑抵達派出所，才結束陳姓少女長達20多日的「頑童歷險記」。

警方呼籲，民眾家中有失智長者或精神疾病患者，應定時拍照(包括常穿之衣著、特徵等)、注意其可能活動範圍，或配戴留有聯絡方式之飾品、證件或手機，此外，也籲請大眾多注意周遭的人事物，如有遇到疑似走失人口，可主動上前詢問，並撥打110請警方協助。

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