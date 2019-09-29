耗資4億！國1桃園交流道動線要改善了　目標2021年5月完工

▲國道1號桃園交流道動線改善工程，上午舉行開工動土祈福典禮。（圖／高公局提供）

記者賴文萱／台北報導

為紓解桃園交流道長期壅塞問題，高公局將進行「國道1號桃園交流道動線改善工程」，上午也舉行開工動土祈福典禮。該工程經費逾4億，工期預期要600日曆天（約20個月），目標2021年5月完工。完工後，蘆興南路匝道與中正北路匝道將形成全方向匝道動線，可改善桃園交流道及中正北路匝道運轉效率。

高公局上午9時在桃園市蘆興南路舉行「國道1號桃園交流道動線改善工程」開工動土祈福典禮，邀請中央與地方民意代表、交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦及地方相關人士參加，共同祈福工程順利圓滿平安。

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▲國道1號桃園交流道動線改善工程範圍（紫色虛線）。（圖／高公局提供）

高公局表示，本工程地點位於蘆竹區中正北路南側，桃園交流道與機場系統交流道之間，將配合桃園市政府「蘆興南路道路拓寬工程」，拓建既有穿越中山高之桃17線（蘆興南路）箱涵作為連絡道路，並於蘆興南路南側增設南入及北出匝道，同時國道1號主線兩側將各增設1輔助車道作為進出國道l號之完整動線，以利桃園交流道及鄰近地方道路交通運轉。

高公局進一步說明，「國道1號五楊拓寬工程」除辦理主線拓寬，以紓解桃園路段中長程車流外，同時也針對桃園交流道長期壅塞問題研議改善方案，於桃園交流道至中正北路兩側增設集散道路，將部分車流分散至中正北路，以紓解桃園交流道及台4線交通壅塞情形。

▲高公局表示，桃園交流道動線改善工程完工後，將改善桃園交流道及中正北路匝道運轉效率。（圖／高公局提供）

其中集散道路及北向上下匝道已於2013年11月完工通車，南向匝道（本計畫）因涉及聯絡道路拓寬原則及排水議題、都市計畫變更、用地取得方式等，經多年與桃園市政府協調研議始告定案。本工程於2018年12月完成工程設計，工程標公告招標，2019年6月12日決標。

工程契約金額為新台幣4億1,700萬258元，工期600日曆天（約20個月），預計2021年5月完工。工程完工後蘆興南路匝道與中正北路匝道形成全方向匝道動線，將改善桃園交流道及中正北路匝道運轉效率，提昇交通服務功能，節省行車時間及行車成本，滿足桃園地區未來發展之交通需求。

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