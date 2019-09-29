5天4例　台南成大爆登革熱爆群聚感染！

▲台南市本土登革熱5天新增4例，都是成大學生，疑成大學生帶病毒入境，遭斑蚊叮咬後將病毒傳染給同學，造成本土群聚感染，衛生局全力防治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

5天4例！台南市本土登革熱第26、27、28例及境外第32例病例，都是成功大學學生，主要活動地於勝利、敬業校區宿舍及自強校區教室，而且常到育樂街用餐，研判感染源為宿舍或學校活動地周邊環境。

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登革熱防治中心陳怡主任，請學生及市民這兩週內如果有到上述地點活動，應該實施健康自主管理，如果有發燒丶骨頭酸痛等症狀，不要自行服藥退燒，應儘速至成大附近醫院或診所就醫，以免疫情在社區中傳播致疫情擴大。另外要到這些地區活動不要忘記防蚊，穿淺色長袖長褲並且在外露皮膚噴灑政府核可的防蚊液。

台南市於9月24日至28日新增4例確診登革熱病例都是成大學生（本土3例、境外1例），截至目前台南市確診本土登革熱病例數28例，境外移入登革熱病例數32例。第27例本土確診病例為20多歲男性，無慢性病史，居住地在北區東興里，近期未出國，9月23日出現發燒、頭痛及腰痛症狀，9月24日至醫院就醫進行流感快篩陰性；9月27日回診後因血小板及白血球異常轉至急診就醫進行登革熱NS1快篩為陽性進而通報，於9月28日夜間確診為登革熱(PCR陽性分型中)，個案目前住院治療中，同住家人無疑似症狀。

第28例本土確診為東區大學里20多歲女性，無慢性病史，近期未出國，9月28日出現畏寒發燒、頭痛、關節痛及流鼻水症狀，自行服藥未改善至醫院就醫並進行流感快篩陰性、登革熱快篩NS1陽性通報，於9月28日夜間確診為登革熱（PCR陽性第三型），另第32例境外移入病例為台南市本土第26例擴採確診病例，與本土第26例居住地相隔不到50公尺，該案於9月10日入境台灣後，9月12日出現發燒，未就醫自行服退燒藥，目前已無症狀自主管理中。本次疫情不可輕忽，一週內新增3例確診病例，不排除境外32例可能帶病毒入境，加上症狀不明顯，遭斑蚊叮咬後將病毒傳染給同學，造成本土群聚感染。

登革熱防治中心已於9月23日針對病例26宿舍及教室進行噴霧罐壓罐及孳生源清除。9月24日持續進行校園及校外活動地強力孳生源清除，9月25日進行宿舍及校園環境進行戶內外噴藥及擴大孳生源清除，9月28日則對病例27丶28宿舍及教室進行噴霧罐壓罐及孳生源清除。9月29日持續進行校園及校外活動地強力孳生源清除。並規劃宿舍及校園環境進行戶內外噴藥及擴大孳生源清除。感謝成功大學近期的積極配合防疫措拖。

另外也要請醫師提高警覺，主動詢問患者旅遊史、活動史，協助防疫。台灣不論都會與鄉鎮，蚊媒密度高，社區只要出現病毒帶原者，疫情就可能傳布，籲請民眾主動落實孳生源清除工作，只有「巡丶倒丶清丶刷」才是將病媒蚊阻絶的不二法門。