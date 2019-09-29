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輕颱「米塔」逼台！花蓮海域出現強風長浪　海巡勸離勿觀浪

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▲▼輕颱「米塔」逼台，花蓮地區海邊出現強陣風及長浪，海巡單位已針對七星潭，太平洋公園及石梯坪等熱門景點加強實施柔性勸離。（圖／第一二海巡隊提供，下同）

▲▼輕颱「米塔」逼台，花蓮地區海邊出現強陣風及長浪，海巡單位已針對七星潭，太平洋公園及石梯坪等熱門景點加強實施柔性勸離。（圖／第一二海巡隊提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中央氣象局29日上午發布輕度颱風「米塔」的海上颱風警報，晚上可能發布陸上警報，預計30日一整天影響台灣最劇烈，暴風圈可能壟罩北部、宜蘭和花蓮，極有可能轉為中度颱風。目前花蓮地區海邊受颱已開始出現強陣風及長浪，海巡署東部分署等單位已針對七星潭，太平洋公園及石梯坪等熱門景點加強實施柔性勸離，並請民眾暫時不要從事任何水域遊憩活動。

▲▼輕颱「米塔」逼台，花蓮地區海邊出現強陣風及長浪，海巡單位已針對七星潭，太平洋公園及石梯坪等熱門景點加強實施柔性勸離。（圖／第一二海巡隊提供，下同）

「米塔」颱風將通過東部海面，中央氣象局已29日上午8點30分發布海上颱風警報，花蓮縣政府雖未發布禁（限）制公告，但基於民眾生命安全，海巡署東部分署第一二岸巡隊與轄區內警政，消防等單位密切配合並派出人員針對七星潭，太平洋公園及石梯坪等熱門景點加強實施柔性勸離。

▲▼輕颱「米塔」逼台，花蓮地區海邊出現強陣風及長浪，海巡單位已針對七星潭，太平洋公園及石梯坪等熱門景點加強實施柔性勸離。（圖／第一二海巡隊提供，下同）

第一二岸巡隊副隊長楊仕逢表示，為避免遊客因遊憩，戲水或觀浪不慎遭浪吞噬等意外發生，海巡同仁巳針對本轄重點區域實施柔性口頭勸導，以確保民眾生命財產安全，未來在花蓮縣政府發布禁（限）制公告後，將針對沿岸禁（限）制公告區域拉設封鎖線，防止民眾進入，民眾於颱風期間避免外出到海邊觀浪，並在家做好防颱措施。

第一二岸巡隊呼籲，颱風來襲期間請民眾切勿前往岸際逗留及觀浪，以防憾事發生。發布禁（限）制公告期間，若民眾擅闖管制區域經勸導不離去者，可依達反災害防救法，處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰。民眾若有任何需要救助之情事，皆可撥打海巡服務專線118，海巡署將立即派員處理及服務

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