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他下巴長瘤「想靠禱告痊癒」　2年後「變死老鼠腫瘤」哭找醫…才知腦裡都是！

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▲俄羅斯男子因為癌症延誤治療，腫瘤如死老鼠般掛在下巴。（圖／翻攝自VK）

俄羅斯男子因為癌症延誤治療，腫瘤如死老鼠般掛在下巴。（圖／翻攝自VK下同）

記者陳亭伃／綜合報導

現代人文明病漸多，往往不敢正視自己的健康問題。日前俄羅斯西伯利亞一名癌症醫師分享自己一起臨床病例，一名男子因為不知道自己罹患癌症，以為下巴的異常凸起物只是小肉芽，最後錯過黃金治療期，甚至一度相信身體會自我痊癒，結果腫瘤卻從下巴開始蔓延至腦部。

根據英國《太陽報》報導，該名男病患2年前在當地的醫院診斷出嘴唇上一個小腫瘤，當時他堅信自己沒有罹患癌症，只是一般的肉芽，「只要靠著禱告就可以痊癒」，不論醫師如何勸導，男子決定返家自癒。但隨著時間過去，這顆小腫瘤錯過了黃金治療期，開始不斷的生長，甚至已經覆蓋男子一半的下巴，並且疼痛不堪。

▲俄羅斯男子因為癌症延誤治療，腫瘤如死老鼠般掛在下巴。（圖／翻攝自VK）

▲男子直到疼痛不堪後檢查，才知道腦部也都是癌細胞。

兩年後，男子來到庫茲巴斯腫瘤醫院，希望可以尋求協助。當醫護人員看到如死老鼠般顏色的腫瘤黏附在下巴時，立刻安排他進行一連串的檢查，結果發現癌細胞已經擴散到男子的腦部，甚至頭顱內也開始出現腫瘤。醫師表示，「當時在嘴唇上時，只是癌症的第一階段，當時很有可能可以痊癒」。

負責治療的伊凡諾夫醫師（Dr Vyacheslav Ivanov）表示，現階段已經不單只是整容手術，而是必須要靠著放射治療，當時病人選擇忽略，但人們應該要知道癌症延誤治療的恐怖後果，現在病人還是得為自己而奮戰。

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