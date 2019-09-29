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親姊極力推氣炸鍋！他煩惱「步鬆餅機後塵」放長灰　網曝重點：有煮就超值

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▲飛利浦發表新一代氣炸鍋。（圖／記者蔡惠如攝）

▲氣炸鍋正夯，很多主婦都有入手一台。（示意圖／記者蔡惠如攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多人都覺得氣炸鍋很方便，能變化出各種料理，是很多家庭主婦的心頭好。一名網友就表示，氣炸鍋夯到姊姊也來跟他極力推薦，好奇加入氣炸鍋的臉書社團後，發現能做出很多料理，感覺相當有用，「但我又很怕買來會像我的鬆餅機一樣，用個2次就放著生灰塵了」，忍不住發問，到底該不該買氣炸鍋？

這位網友在PTT的WomenTalk板上發文，說最近氣炸鍋超級夯，「我姊姊買了一個之後也跟我極力推薦，說買來一個月後每天都會用到。」原PO就加入一堆氣炸鍋的臉書社團，看到大家用氣炸鍋做出各種料理，覺得確實是很有用的一台機器。

請繼續往下閱讀...

原PO接著說，「但我又很怕買來會像我的鬆餅機一樣，用個2次就放著生灰塵了」，最後透露，他比較少外食，大部分都自己煮，忍不住發問求助「大家覺得氣炸鍋是否值得入手？」

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▲▼小公寓,套房,廚房,冰箱,開伙,煮飯。（圖／翻攝自pixabay）

▲原PO說自己平常會煮飯。（示意圖／Pixabay）

看到貼文後，就有網友紛紛勸敗，「值得啊，現在瓦斯爐壞了都不用修，氣炸鍋+電鍋萬能」、「我覺得氣炸鍋不一定是吃不健康料理，端看個人怎麼使用，我有水波爐，氣炸鍋方便很多」、「超好用啦記得買圓形烘焙紙」、「傳說的懶人料理神器，當然值得買。」

有網友則是點出重點，「有在煮就可以買」、「平常會下廚就可以買」、「看你本身有沒有習慣煮飯，有的話，光煎烤魚牛排雞腿排叉燒肉豬肋排……等這些，我就覺得超值得。」

不過也有人說，「我家已經和慢磨機放在一起堆灰塵了」、「太方便，會吃更多，容易胖ㄛ」、「這要問你自己」、「除了烤雞塊之外其他還不如用烤箱，然後口感還是無法跟真的炸得比」、「烤箱實用多了，功能類似，能做的料理多很多。」

還有網友表示，「我覺得很方便，但會吃一些平常不吃的加工食物，就是……甜不辣、香腸、雞塊之類的」，原PO也相當認同，「這點我同意，我感覺氣炸鍋料理常見排名1.鹹酥雞（加工）、2.甜不辣（加工）、3.雞腿或雞翅、4.花椰菜、5.雞塊（加工）、6.全雞、7.薯條（加工）、8.其他：手撕包、蕃薯、玉米等。」

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