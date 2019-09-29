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270卻保夾1730！娃娃機洞口加尺也違法　工程師冤：每月淨利才1千多

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▲夾娃娃機店。（圖／記者陳韋帆攝）

▲陳姓工程師當娃娃機台主，每月才賺1千多，卻因違法被警方法辦。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳凱力／新竹報導

一名竹科工程師陳男投資娃娃機店當起台主，卻被警方稽查到機台內1730元保夾的漫威公仔實際市價只要270元，且陳男擅自在機台洞口加裝麻將尺，未依規向新竹市府申請檢驗及評鑑分類，遭警方依涉嫌賭博罪與電子遊戲場業管理條例函送檢方偵辦。

新竹市警察局和新竹市政府產發處日前聯合稽查時，發現一處娃娃機有機台改裝情形，且娃娃機台中的的夾取物品價格與機台對價取物(保夾價)明顯不符。其中機台中的「漫威公仔」市價僅270元，但保夾金額竟高達1730元，足足有6倍之多，為了增加夾取難度，台主還私自修改機台，在洞口加裝麻將尺，藉以阻擋公仔掉入洞口。

警方通知台主陳男到案說明，才知他竟是竹科工程師。陳男坦承修改機台，也承認簽約時店家已有提醒不可縮小洞口，影響消費者夾取，但他認為，麻將尺只是洞口擋板，並不會影響消費者權益，且機台內商品價值從400到1300元不等，保證夾取金1730元，是經過精算成本後的價格，並非呼弄消費者，更何況商品價格常有落差，他當台主半年，每月淨利只有1千元，若因此觸法覺得非常冤枉。

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