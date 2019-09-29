在台陸生投書　問「撐港同學」3件事：分裂我國還講道德！

▲「撐港」大遊行29日從立法院前出發。（圖／記者崔至雲攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

台灣多間大學的陸生、港生及本地生近日因「反送中」發生不少衝突。港媒《中評社》29日刊登一篇在台陸生的投書，文中向「撐港同學」提出3個問題，並強調，「我們看不得『毒港』『毒台』之亂，我們渴盼平等的價值，我們呼喚雙向的理性，我們期待負責任的發展。」

文中指出，作為長期在台讀書又頻繁奔走於港澳的陸生，有三個問題想與「撐港」同學商榷：

第一，您對香港現狀的認知可靠嗎？基於台灣部分親綠媒體與網路平台長期操作，對於中國大陸及相關議題的報道，已經構成了一種基本公式——「選題負面化」「概念汙名化」，好事不見報，壞事組合報。請您想想，這些年，那個「便溺滿地」「吃不起茶葉蛋和榨菜」的大陸已經悄然成為了世界第二大經濟體，只出一張嘴的「唱衰」有用嗎？媒體建構的那個「世界」真的可信嗎？基於「擬態真實」做出的判斷靠得住嗎？

▼香港「反送中」示威者9月28日再上街頭。（圖／路透社）

第二，您「撐港」撐的是誰的「港」？世界是多元的，但卻是有前提的。理性的確是雙方在公共領域下的溝通方式，但不是你要分裂我的國，我還跟你講道德！香港是中國的，也是廣大香港市民的，認定示威者是全體港人，無視「反示威」群眾的存在，坐視看著香港暴亂而痛心疾首的廣大民眾被代表，這是理性麼？無視「示威人群」丟汽油彈，歪曲港警維繫秩序是理性麼？理性是選擇性注意麼？理性是以偏概全麼？理性是先把「香港議題」引入校園，然後再給不同意見者扣上極端的帽子麼？

第三，您是真「撐港」還是「毒台」？簡單化地批判是容易的，而誠摯地建設是困難的。每個理論都有困境，每個系統都有bug，每個社會都有缺點。單純的否定，無法建成一個新世界，單向度的批判只會醞釀更大的系統性風險。近年來，香港、澳門在「一國兩制」的實踐中取得了巨大發展，面對眼下的「結構性、複雜性」問題，是需要更多建設性和可操作性的良善和智慧去應對和解決的，而非「外力介入」一味地拉長戰場，製造對立，激化爆點。試想「太陽花斷了服貿」台灣得到了什麼？「小英撿到槍」台灣爽到了什麼？那麼，您「撐港」的行動到底會為台灣帶來什麼，又為香港的未來建設做了什麼？

文章最後強調，「作為陸生，這些年我們學習在台灣，生活在台灣，對於整個島嶼與人民充滿了深情，因此，我們看不得『毒港』『毒台』之亂，我們渴盼平等的價值，我們呼喚雙向的理性，我們期待負責任的發展。因為我們相信，讓人看見台灣最好的方式是包容與多元，而不是『政治操弄』下虛假與盤算。」

▼「撐港」大遊行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

