　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

在台陸生投書　問「撐港同學」3件事：分裂我國還講道德！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 台港遊行 。（圖／記者崔至雲攝）

▲「撐港」大遊行29日從立法院前出發。（圖／記者崔至雲攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

台灣多間大學的陸生、港生及本地生近日因「反送中」發生不少衝突。港媒《中評社》29日刊登一篇在台陸生的投書，文中向「撐港同學」提出3個問題，並強調，「我們看不得『毒港』『毒台』之亂，我們渴盼平等的價值，我們呼喚雙向的理性，我們期待負責任的發展。」

文中指出，作為長期在台讀書又頻繁奔走於港澳的陸生，有三個問題想與「撐港」同學商榷：

第一，您對香港現狀的認知可靠嗎？基於台灣部分親綠媒體與網路平台長期操作，對於中國大陸及相關議題的報道，已經構成了一種基本公式——「選題負面化」「概念汙名化」，好事不見報，壞事組合報。請您想想，這些年，那個「便溺滿地」「吃不起茶葉蛋和榨菜」的大陸已經悄然成為了世界第二大經濟體，只出一張嘴的「唱衰」有用嗎？媒體建構的那個「世界」真的可信嗎？基於「擬態真實」做出的判斷靠得住嗎？

▼香港「反送中」示威者9月28日再上街頭。（圖／路透社）

▲▼反送中928。（圖／路透）

第二，您「撐港」撐的是誰的「港」？世界是多元的，但卻是有前提的。理性的確是雙方在公共領域下的溝通方式，但不是你要分裂我的國，我還跟你講道德！香港是中國的，也是廣大香港市民的，認定示威者是全體港人，無視「反示威」群眾的存在，坐視看著香港暴亂而痛心疾首的廣大民眾被代表，這是理性麼？無視「示威人群」丟汽油彈，歪曲港警維繫秩序是理性麼？理性是選擇性注意麼？理性是以偏概全麼？理性是先把「香港議題」引入校園，然後再給不同意見者扣上極端的帽子麼？

第三，您是真「撐港」還是「毒台」？簡單化地批判是容易的，而誠摯地建設是困難的。每個理論都有困境，每個系統都有bug，每個社會都有缺點。單純的否定，無法建成一個新世界，單向度的批判只會醞釀更大的系統性風險。近年來，香港、澳門在「一國兩制」的實踐中取得了巨大發展，面對眼下的「結構性、複雜性」問題，是需要更多建設性和可操作性的良善和智慧去應對和解決的，而非「外力介入」一味地拉長戰場，製造對立，激化爆點。試想「太陽花斷了服貿」台灣得到了什麼？「小英撿到槍」台灣爽到了什麼？那麼，您「撐港」的行動到底會為台灣帶來什麼，又為香港的未來建設做了什麼？

文章最後強調，「作為陸生，這些年我們學習在台灣，生活在台灣，對於整個島嶼與人民充滿了深情，因此，我們看不得『毒港』『毒台』之亂，我們渴盼平等的價值，我們呼喚雙向的理性，我們期待負責任的發展。因為我們相信，讓人看見台灣最好的方式是包容與多元，而不是『政治操弄』下虛假與盤算。」

▼「撐港」大遊行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼「撐港 反極權」大遊行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

ET快訊
撞飛潛水員GoPro　小白鯨秒鑽進海底叼回憨笑：不要生氣啦
老婆確診罹癌「擴散3器官」！男主播還失業…古天樂幫忙了
快訊／高捷副總墾丁晨跑突倒地！送醫搶救後宣告不治
新北白沙灣捕獲野生「日本16歲寫真女星」　跪在沙灘比海浪還兇
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

試管孕媽33周突腹痛...竟是「雙胞胎」互搶營養！大胎兒羊水達4800毫升

中年男撕毀粉嶺連儂牆！年輕人一問「被逼欄杆旁抱起」險丟下天橋

人民日報刊文：民進黨新決議文沒新意「想獨又不敢真獨」

在台陸生投書　問「撐港同學」3件事：分裂我國還講道德！

炮台山撕連儂牆爆衝突　數名口罩漢持棍打人、搶手機！

陸籍工程師「臉書總部」跳樓亡！年僅38歲傳遭職場霸凌：上司背叛

9.29反極權遊行港台登場！　台北下午3時濟南路集合「穿黑衣撐香港」

華聞快遞／北京大興機場投入運營　日均運送旅客約1.2萬人次

影／滿載客運「高速爆胎」衝破隔離帶　撞上對向貨車釀36死36傷

台青西遊記／愛笑女孩西進　Sally老師學會對孩子「感同身受」

16歲貝克宇「3分鐘抱走10萬」　益智節目連對9題創最年輕紀錄

黃捷遭憤怒韓粉眾辱罵「垃圾」　怒要提告：高雄不是一言堂！

3min耗900卡！急凍減肥初體驗 低溫-130℃她狂抖：像冷凍豬肉

李芷婷再飆《一直走》奪戰隊冠軍　王力宏：我已經變成妳的粉絲

韓國瑜一走就亂！黃捷秒遭「憤怒韓粉」包圍　當眾辱罵：垃圾

瓦干達扮神燈精靈唱《A Whole New World》 李玟：so sweet...

便當賣65元！男趁沒人偷走5千多　老闆想哭...要多賣77份才補得回

黃捷暴怒質詢「不要再講廢話」　韓國瑜嗆：你心態偏差

「頑皮白鯨」撞掉潛水員GoPro！下秒鑽海底撿回憨笑：對不起啦

李芷婷挑戰慢搖滾《黑色柳丁》　李榮浩大讚歌聲：這是天生的

試管孕媽33周突腹痛...竟是「雙胞胎」互搶營養！大胎兒羊水達4800毫升

中年男撕毀粉嶺連儂牆！年輕人一問「被逼欄杆旁抱起」險丟下天橋

人民日報刊文：民進黨新決議文沒新意「想獨又不敢真獨」

在台陸生投書　問「撐港同學」3件事：分裂我國還講道德！

炮台山撕連儂牆爆衝突　數名口罩漢持棍打人、搶手機！

陸籍工程師「臉書總部」跳樓亡！年僅38歲傳遭職場霸凌：上司背叛

9.29反極權遊行港台登場！　台北下午3時濟南路集合「穿黑衣撐香港」

華聞快遞／北京大興機場投入運營　日均運送旅客約1.2萬人次

影／滿載客運「高速爆胎」衝破隔離帶　撞上對向貨車釀36死36傷

台青西遊記／愛笑女孩西進　Sally老師學會對孩子「感同身受」

改「手機暱稱」抓到男友偷吃！黃沐妍果斷分手　2個月後朋友一句話揭真相

中職／彭政閔引退日兄弟拚封王　運彩看好富邦

中職／多猛對抗新秀吳承諭　運彩看好桃猿勝統一

台南輔選林燕祝　朱立倫：「不是同志也是朋友」把藍營朋友都找回來！

「新好弟弟」又失控！左半臉刺大片女人臉　放大看連粉絲都嚇壞

颱風米塔來襲　農試所籲農民「火龍果、百香果、香蕉、木瓜」即早採收

觀護盃／腳傷隱憂　台銀小跑車李維哲難飆速

「米塔」逼近雙北降一夜豪大雨　土城山區道路樹木、電桿全倒

韓國公開賽／周天成激戰桃田賢斗惜遭直落二　收下亞軍無緣衛冕

中職／羅里奇臨時受傷　菜鳥吳承諭緊急生涯初登板

大陸熱門新聞

賣魚漢砸車　下秒得知車價崩潰了

熟女出租自己　2次愛愛卻收嘸錢..

客運撞上對向貨車　釀36死36..

14歲女孩揪友玩「可樂罐爆米花..

51歲男隨手擠痘痘...就醫驗..

香港查台灣旅客　防止「戰略物資..

OL搭捷運　遇噁男「猛頂後庭」

攻幼教市場　台商杭州主推森林系

愛笑女孩西進　用愛灌溉幼兒園

幼童才藝課滿檔　陸望子成龍心切

2歲童停車場慘死　網：都是媽媽..

美軍雷根號航母　疑遭7共艦包圍

燒毀五星旗被捕！13歲女童獲准..

跟爸吵架！12歲女童30米高處..

更多熱門

相關新聞

炮台山撕連儂牆爆衝突　數名口罩漢打人

今日（29日）凌晨零時許，炮台山港鐵站A出口連儂牆，有數名戴口罩大漢到場撕紙破壞，附近市民目睹並拍攝過程，及後數名大漢一度包圍地鐵站外一名市民，其他街坊則衝前協助欲制止，期間被大漢以鐵通及手襲擊。

929台港大遊行登場　學團籲「穿黑衣」上街頭

9.29反極權遊行港台登場！　台北濟南路集合

快訊／陸客夫妻破壞中山大學連儂牆　墾丁被帶回

港旅遊業陷空前慘況　800賓館恐倒閉

關鍵字：

陸生港生反送中

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

陳艾琳懷孕8月和Alex大吵！

員工倒地死　業者：她自己不休息

奧客棄單50排骨飯、10桶炸雞　本人找到了

新兵打電話「安全回報」　下秒超糗狂道歉掛掉

連千毅被關都因為她　「禍首」面容曝光

馬林魚前總裁：誰知陳偉殷會悲劇

網紅砸5萬驗連千毅名牌包　當鋪遭轟業配喊冤

癌妻呆坐沙發「褥瘡爛到見骨」爛夫：她自己要等死

正妹實況主李花大走光！網「2:50停格就對了」

米塔恐海陸警齊發　暴風圈將罩陸地

搭火車遇極品公主亂佔位！他秒擊落

高中生沒錢買手機！老師心疼徵愛心機意外引戰

米塔「煞不住」恐轉中颱　暴風圈侵襲各地機率曝

13歲Elly拍時尚片！小S全程旁邊大喊…花絮曝光網笑瘋

22元買到全家大拿鐵　攻略曝光

更多

最夯影音

更多

16歲貝克宇「3分鐘抱走10萬」　益智節目連對9題創最年輕紀錄

黃捷遭憤怒韓粉眾辱罵「垃圾」　怒要提告：高雄不是一言堂！

3min耗900卡！急凍減肥初體驗 低溫-130℃她狂抖：像冷凍豬肉

李芷婷再飆《一直走》奪戰隊冠軍　王力宏：我已經變成妳的粉絲

韓國瑜一走就亂！黃捷秒遭「憤怒韓粉」包圍　當眾辱罵：垃圾

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面