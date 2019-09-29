陳佩琪憶看恰恰打球「抓狂式喊叫」　柯文哲回家了卻沒人理

▲陳佩琪是資深象迷。（圖／記者林敬旻攝、翻攝陳佩琪臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

中信兄弟「恰恰」彭政閔將引退，讓許多球迷相當不捨，球團找來名人拍影片為恰恰獻上祝福，其中，台北市長夫人陳佩琪作為資深兄弟象迷，祝福偶像恰恰，「無論做什麼都支持他，希望心想事成。」

陳佩琪也在臉書透露棒球對她的意義，她表示，不知道自己什麼時候開始喜歡棒球的，依稀記得小時候爸爸常帶著全家看球賽，久而久之規則都搞懂了，越看越入迷，還可以當起評論員。

陳佩琪說，職棒早期最喜歡龍象大戰的組合，不論是愛拉弓的臭屁陳（陳義信－號稱假日飛刀手）， 還是鐵打的金臂人黃平洋，當他們假日上場對決時，總讓人興奮又期待。但殘酷的是投手生涯是短暫的，當時這些明星球員退休後，不論是改當教練、或經商、或從政，每當報章雜誌有他們的消息時，總會吸引我再多看一眼。

每當忙完一天的工作，陳佩琪下班後最放鬆的活動，就是吃完晚餐後，和家人一起坐在電視機前看球賽，我帶領小孩看球賽，就像小時候爸爸帶領我們看球賽一樣，久而久之，我的小孩也都喜歡棒球，假期偶爾也帶小孩去天母或新莊球場看球。

陳佩琪還說，柯文哲有時早下班回家，看到全家一起在看棒球，抓狂式的喊叫，他總會說不會花三小時看球，跟他講比賽結果就好，「這時通常是比賽快結束了，大家眼睛盯著電視機，沒人會搭理他。」

陳佩琪提到自己對職棒的感想跟回憶，習慣傍晚開賽前，聽徐展元主播來上這一段：「各位沒有棒球轉播，就吃不下飯，睡不著覺的球迷朋友，大家晚安！」這段話讓她上班的疲勞感全消，如果再來上一段：「輪到恰恰打擊， 啊！啊！這一球，就像是，就像是，變心的女朋友，回不來了！這是標準的洽式右外野全壘打。」就會讓她，立刻從椅子上彈起來，比個勝利的V型手勢；只不過，彭政閔就要退休了，陳佩琪感嘆，接下來對中職的印象，似乎傷心的回憶變多了...。

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