　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳佩琪憶看恰恰打球「抓狂式喊叫」　柯文哲回家了卻沒人理

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼陳佩琪是資深象迷。（圖／記者林敬旻攝、翻攝陳佩琪臉書）

▲陳佩琪是資深象迷。（圖／記者林敬旻攝、翻攝陳佩琪臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

中信兄弟「恰恰」彭政閔將引退，讓許多球迷相當不捨，球團找來名人拍影片為恰恰獻上祝福，其中，台北市長夫人陳佩琪作為資深兄弟象迷，祝福偶像恰恰，「無論做什麼都支持他，希望心想事成。」

陳佩琪也在臉書透露棒球對她的意義，她表示，不知道自己什麼時候開始喜歡棒球的，依稀記得小時候爸爸常帶著全家看球賽，久而久之規則都搞懂了，越看越入迷，還可以當起評論員。

陳佩琪說，職棒早期最喜歡龍象大戰的組合，不論是愛拉弓的臭屁陳（陳義信－號稱假日飛刀手）， 還是鐵打的金臂人黃平洋，當他們假日上場對決時，總讓人興奮又期待。但殘酷的是投手生涯是短暫的，當時這些明星球員退休後，不論是改當教練、或經商、或從政，每當報章雜誌有他們的消息時，總會吸引我再多看一眼。

每當忙完一天的工作，陳佩琪下班後最放鬆的活動，就是吃完晚餐後，和家人一起坐在電視機前看球賽，我帶領小孩看球賽，就像小時候爸爸帶領我們看球賽一樣，久而久之，我的小孩也都喜歡棒球，假期偶爾也帶小孩去天母或新莊球場看球。

陳佩琪還說，柯文哲有時早下班回家，看到全家一起在看棒球，抓狂式的喊叫，他總會說不會花三小時看球，跟他講比賽結果就好，「這時通常是比賽快結束了，大家眼睛盯著電視機，沒人會搭理他。」

陳佩琪提到自己對職棒的感想跟回憶，習慣傍晚開賽前，聽徐展元主播來上這一段：「各位沒有棒球轉播，就吃不下飯，睡不著覺的球迷朋友，大家晚安！」這段話讓她上班的疲勞感全消，如果再來上一段：「輪到恰恰打擊， 啊！啊！這一球，就像是，就像是，變心的女朋友，回不來了！這是標準的洽式右外野全壘打。」就會讓她，立刻從椅子上彈起來，比個勝利的V型手勢；只不過，彭政閔就要退休了，陳佩琪感嘆，接下來對中職的印象，似乎傷心的回憶變多了...。

比「蔡賴配」更對味的美麗搭配

ET快訊
撞飛潛水員GoPro　小白鯨秒鑽進海底叼回憨笑：不要生氣啦
老婆確診罹癌「擴散3器官」！男主播還失業…古天樂幫忙了
快訊／高捷副總墾丁晨跑突倒地！送醫搶救後宣告不治
新北白沙灣捕獲野生「日本16歲寫真女星」　跪在沙灘比海浪還兇
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台南輔選林燕祝　朱立倫：「不是同志也是朋友」把藍營朋友都找回來！

「蔡賴配」方向敲定　3關鍵：整合獨派、鞏固立委、迎戰韓國瑜爆發力

中央3年補助高雄2千億！　王定宇酸韓國瑜：鴕鳥頭埋沙子狂喊看不見…

陳佩琪憶看恰恰打球「抓狂式喊叫」　柯文哲回家了卻沒人理

韓國瑜信任度狂跌23.1%！柯文哲神解：猴子不是爬樹屁股才變紅　吳子嘉補槍

韓國瑜「小時候不准打電動」　柯文哲酸：小編寫的自己要再看一下

影／被罵「垃圾」12次！黃捷警局提告　怒轟韓國瑜：用仇恨煽動社會

郭台銘列民眾黨不分區第一？　柯文哲：若他願意！求之不得

韓粉包圍黃捷罵垃圾　陳揮文：你們害了韓國瑜

快訊／蔡英文稱自己老師過世　承認口誤將向康乃爾教授致歉

16歲貝克宇「3分鐘抱走10萬」　益智節目連對9題創最年輕紀錄

黃捷遭憤怒韓粉眾辱罵「垃圾」　怒要提告：高雄不是一言堂！

3min耗900卡！急凍減肥初體驗 低溫-130℃她狂抖：像冷凍豬肉

李芷婷再飆《一直走》奪戰隊冠軍　王力宏：我已經變成妳的粉絲

韓國瑜一走就亂！黃捷秒遭「憤怒韓粉」包圍　當眾辱罵：垃圾

瓦干達扮神燈精靈唱《A Whole New World》 李玟：so sweet...

便當賣65元！男趁沒人偷走5千多　老闆想哭...要多賣77份才補得回

黃捷暴怒質詢「不要再講廢話」　韓國瑜嗆：你心態偏差

「頑皮白鯨」撞掉潛水員GoPro！下秒鑽海底撿回憨笑：對不起啦

李芷婷挑戰慢搖滾《黑色柳丁》　李榮浩大讚歌聲：這是天生的

台南輔選林燕祝　朱立倫：「不是同志也是朋友」把藍營朋友都找回來！

「蔡賴配」方向敲定　3關鍵：整合獨派、鞏固立委、迎戰韓國瑜爆發力

中央3年補助高雄2千億！　王定宇酸韓國瑜：鴕鳥頭埋沙子狂喊看不見…

陳佩琪憶看恰恰打球「抓狂式喊叫」　柯文哲回家了卻沒人理

韓國瑜信任度狂跌23.1%！柯文哲神解：猴子不是爬樹屁股才變紅　吳子嘉補槍

韓國瑜「小時候不准打電動」　柯文哲酸：小編寫的自己要再看一下

影／被罵「垃圾」12次！黃捷警局提告　怒轟韓國瑜：用仇恨煽動社會

郭台銘列民眾黨不分區第一？　柯文哲：若他願意！求之不得

韓粉包圍黃捷罵垃圾　陳揮文：你們害了韓國瑜

快訊／蔡英文稱自己老師過世　承認口誤將向康乃爾教授致歉

中職／彭政閔引退日兄弟拚封王　運彩看好富邦

中職／多猛對抗新秀吳承諭　運彩看好桃猿勝統一

台南輔選林燕祝　朱立倫：「不是同志也是朋友」把藍營朋友都找回來！

「新好弟弟」又失控！左半臉刺大片女人臉　放大看連粉絲都嚇壞

颱風米塔來襲　農試所籲農民「火龍果、百香果、香蕉、木瓜」即早採收

觀護盃／腳傷隱憂　台銀小跑車李維哲難飆速

「米塔」逼近雙北降一夜豪大雨　土城山區道路樹木、電桿全倒

韓國公開賽／周天成激戰桃田賢斗惜遭直落二　收下亞軍無緣衛冕

中職／羅里奇臨時受傷　菜鳥吳承諭緊急生涯初登板

韋蘭德21勝！同場飆生涯3000K、單季300K　苦主都是同一人

政治熱門新聞

韓不信任度65.5%！柯斷定韓..

賴品妤歪頭敬禮　候選人全噴笑

被罵「垃圾」12次　黃捷警局提..

蔡英文稱自己老師過世　承認口誤..

郭台銘鬆口轉戰立法院　粉絲掉淚

韓粉罵垃圾！黃捷明早做筆錄告到..

學韓國瑜議會表現？柯P：只有那..

陳揮文批韓粉：你們害了韓國瑜

蔡英文提合作　賴清德願承擔助選

宋楚瑜爆八一七公報「對台軍售」..

熱褲妹送韓國瑜紅豆餅　當場遭拒..

柯文哲談韓粉：柯粉比較理性

韓國瑜一走　黃捷秒遭韓粉包圍罵..

獨／郭台銘感恩之旅下站前進台中

更多熱門

相關新聞

柯文哲神解：猴子不是爬樹屁股才變紅

台北市長柯文哲28日晚間在高雄義大世界舉辦粉絲見面會，而他在與美麗島電子報董事長吳子嘉對談時，聊到有關高雄市長韓國瑜民調直落一事。對此，柯文哲語出驚人地提到，「猴子不是爬到樹上，屁股才會變紅的，是爬到樹上才被看到」。

韓國瑜打電動？柯：小編寫的

郭列不分區第一？　柯：求之不得

柯文哲談韓粉：柯粉比較理性

儀式前的踱步　彭政閔走著情緒來了

關鍵字：

中信兄弟陳佩琪柯文哲中華職棒

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

陳艾琳懷孕8月和Alex大吵！

員工倒地死　業者：她自己不休息

奧客棄單50排骨飯、10桶炸雞　本人找到了

新兵打電話「安全回報」　下秒超糗狂道歉掛掉

連千毅被關都因為她　「禍首」面容曝光

馬林魚前總裁：誰知陳偉殷會悲劇

網紅砸5萬驗連千毅名牌包　當鋪遭轟業配喊冤

癌妻呆坐沙發「褥瘡爛到見骨」爛夫：她自己要等死

正妹實況主李花大走光！網「2:50停格就對了」

米塔恐海陸警齊發　暴風圈將罩陸地

搭火車遇極品公主亂佔位！他秒擊落

高中生沒錢買手機！老師心疼徵愛心機意外引戰

米塔「煞不住」恐轉中颱　暴風圈侵襲各地機率曝

13歲Elly拍時尚片！小S全程旁邊大喊…花絮曝光網笑瘋

22元買到全家大拿鐵　攻略曝光

更多

最夯影音

更多

16歲貝克宇「3分鐘抱走10萬」　益智節目連對9題創最年輕紀錄

黃捷遭憤怒韓粉眾辱罵「垃圾」　怒要提告：高雄不是一言堂！

3min耗900卡！急凍減肥初體驗 低溫-130℃她狂抖：像冷凍豬肉

李芷婷再飆《一直走》奪戰隊冠軍　王力宏：我已經變成妳的粉絲

韓國瑜一走就亂！黃捷秒遭「憤怒韓粉」包圍　當眾辱罵：垃圾

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面