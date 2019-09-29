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929台港大遊行登場　撐港反暴力！學團籲「穿黑衣」下午3時上街頭

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▲▼ 台港遊行 。（圖／記者崔至雲攝）

▲台港遊行下午3時登場。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

929 台港大遊行活動將在今（29日）下午3時於立法院濟南路上登場，遊行將行經西門町、台北車站等地。台灣青年民主協會、台灣學生聯合會等團體今天也再次重申此次台港大遊行的四大主張，並說明活動內容，目前已有近200個團體連署聲援本次遊行。

台灣公民陣線發言人江旻諺說明，遊行於三點集合，四點準時出發，期間除了發起團體宣讀遊行主張，本土音樂家陳明章也將在活動中帶來「香港，自由」的最新創作曲。

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江旻諺表示，活動晚會預計於晚間六點開始，活動邀請到目前致力於民間外交工作的香港專上學界的代表、香港首次遭取締的政黨召集人陳浩天，生根台灣的銅鑼灣書店老闆林榮基，以及義守事件的學生到場參與晚會。同時間，音樂人巴奈、楊大正和吳志寧也將帶來演出。

▲▼遊行路線。（圖／翻攝自929 台港大遊行—撐港反極權臉書活動頁面）

▲遊行路線。（圖／翻攝自929 台港大遊行臉書活動頁面）

▲▼何韻詩、楊大正、巴奈出席「929台港大遊行：撐港．反極權」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲何韻詩將出席929台港大遊行活動。（圖／記者屠惠剛攝）

台灣青年民主協會理事吳奕柔指出，台灣除929台港大遊行在下午三點立法院濟南路開始之外，新竹、台中、台南、高雄也遍地開花舉行集會與遊行。她認為，聲援、支持香港「五大訴求，缺一不可」的精神，應是國際社會及台灣社會的共識。香港邊城青年發言人Kuma提到，香港與臺灣是「命運共同體」而非孤島，更要求香港政府盡速釋放被捕學生及示威者。

台灣學生聯合會秘書長黃彥誠提到，香港反送中運動深深影響了台灣的大學校園，自六月中各校舉辦的聲援活動，到九月開學後各校發起連儂牆，都一再反映台灣大學生、學生會對反送中議題的關切，再由東華、台藝大、東吳在台港生被捕，以及義守、東吳、文化、世新、中山連儂牆被破壞與後續的迴響，都可見台灣十分人關切香港的處境，並以具體行動支持港人的五大主張與訴求。

▲▼ 台港遊行 。（圖／記者崔至雲攝）

▲台港大遊行今天下午3時登場。（圖／記者崔至雲攝）

主辦團體在遊行現場也設置了雷射筆區，並備有清楚標示可雷射之對象，重現香港人長期抗爭的創意表現形式。另外，「印起來硬起來」與「Open絹」兩組團隊預備在遊行與集會現場提供免費絹印，邀請大家一起為香港加油。「北藝反送中關注組」的台北藝術大學學生送來一座自製的「自由之舟」，主辦單位將其一併同民眾自製的「民主女神像」展示於集會現場。

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