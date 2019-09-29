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美購物中心「無差別砍人」5傷！討錢男失控持7公分刀行刺　警包圍開槍擊斃

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記者詹雅婷／綜合報導

美國馬里蘭州巴爾的摩郡（Baltimore）一間購物中心28日發生砍殺案，根據警方的最新說法，5人被砍傷送醫，目前兇嫌已被擊斃。根據目擊者的說法，當時約有7名員警團團包圍一名男子，在傳出3至6聲槍響後，該名男子隨即倒地。

美聯社報導，事發地點就在巴爾的摩郡科基斯維爾（Cockeysville）的戶外大型購物中心Hunt Valley Town Centre，當持這名男子身上帶著一把3英寸（約7.6公分）的獵刀，起初是在販賣酒類飲料的商家向顧客索討金錢，警方最初接獲通報時，是要前往處理遊蕩人士事件。

只不過，當地警方指出，現場狀況突然變得失控，男子先是在酒品商店刺傷4人，接著到一間麵店行刺第5人。這起事件共計5人受傷，現階段還不清楚傷者的身分是店員還是客人。

一名女性目擊者指出，當時約有7名員警把該名男子團團包圍，「但他顯然是沒有乖乖配合警方，因為他走得很慢，也沒有聽從任何指示」，隨後傳出3至6聲槍響，接著就看到該名男子倒在地上。

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