綠帽男灌「整瓶58度高粱」！友：欸係郎啦　真相揭曉…3人大笑感動隔壁桌

▲有網友認為，「朋友不用多，只要幾個願意跟你打鬧、沒有做表面的就好。」（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友分享有次和朋友到路邊攤吃麵，無意間聽到隔壁桌的三人對話及互動，「覺得生活上總有些不順的事，但至少身邊還有一群珍惜你的摯友就值得了。」

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團發文，還原三人的對話：

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A：那個肖查某，氣死郎，最後竟然給我偷吃！無採哇對她那麼好（枉費我對她這麼好）！

B：哇災啦，來啦，我帶這罐給你喝。

（B拿起一瓶高粱給A，然後A開始直接灌，原PO當下看到傻眼）。

C：靠么呀！賣飲這麼多啦，欸醉啦（別喝這麼多會醉啦）！

A：賣管哇啦（別管我啦）！

（A繼續整瓶灌）。

B：沒關係啦，給他喝個夠，很健康。

C：靠么，這樣喝欸係郎啦（這樣喝會死人啦）！

B：不會啦，他喝的那瓶，裡面是我剛從家裡飲水機裝滿的水。



▼原PO說，生活上總有些不順的事，但至少身邊還有一群珍惜你的摯友就值得了。（圖／示意照／翻攝pakutaso免費圖庫）

原PO說，當下A、C才轉頭看B，A說「靠背」，突然三人大笑；生活上總有些不順的事，但至少身邊還有一群珍惜你的摯友就值得了。他也PO出酒精濃度58度的高粱照片，「O，還以為他這麼會喝，嚇死我。」

對此，有網友指出，「我也很愛喝高粱，但這真不能開玩笑，58（度）的大口暢飲，心臟、食道跟胃都負荷不了」；原PO回，「我看到也嚇了一跳。」還有人表示，「 真朋友就是這樣，灌酒的只是酒肉朋友」；原PO回，「看了也覺得有點感動。」

其他人留言，「真心的朋友有1、2個就夠了」、「感覺是位很貼心的好友耶」、「天啊！也太可愛了！看到這裡很感動，頓時陰霾一掃而空了吧」、「朋友不用多，只要幾個願意跟你打鬧、沒有做表面的就好。」

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