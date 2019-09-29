海巡首位女艦艇駕駛私事遭檢舉　開會譙長官三字經：會有報應



▲邱心怡於2008年起擔任金門艦駕駛員，之後一路升至新竹查緝隊主任。（圖／翻攝海洋委員會海巡署艦隊分署網站）

記者陳凱力／新竹報導

海巡署首位女性艦艇駕駛、前新竹海巡隊美女主任邱心怡，不滿曾姓副隊長將她個人的事檢舉到署長信箱與新竹地檢署，在隊部會議當著其他幹部面前情緒失控，飆罵成串的難聽髒話，甚至以「爛人」、「陰險」、「會遭報應」等語，公開痛罵曾男，遭到新竹地檢署依公然侮辱罪提起公訴。

檢方調查，39歲的邱心怡與曾男在海巡署艦隊分署新竹海巡隊共同服務，邱心怡擔任主任，而副隊長曾男則是邱的長官。

邱心怡不滿曾男將她檢舉至署長信箱，還向新竹地檢署告發，竟在6月19日上午在會議中，當著海巡隊各組主任及執勤官面前，對曾男大聲辱罵：「他X的、X你娘…」「王XX，爛人…」「你這種陰險的人絕對會遭報應…」等侮辱言語。

曾男不甘受辱，對邱心怡提告。邱心怡承認罵過這些話，檢方也認定她的言辭足以貶損曾男人格尊嚴與社會評價，因而將她起訴。案發後，邱心怡已被調往其他單位，靜待司法調查。

據了解，曾與2人共事的海巡署同仁均拒絕表示意見，只低調的說邱心怡是私事被檢舉，而是哪方面的私事，海巡署內皆不願多談。

邱心怡於2008年起擔任金門艦駕駛員，之後一路升至新竹查緝隊主任；2013年參與救援新漁泉號漁船失火事件，成功救起10名漁民。邱心怡也是海巡署成立以來首名女性艦艇駕駛，2013年她接受媒體訪問時曾說，在以男性居多的工作環境下，「只要肯學，男生能、女生有何不能？」

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