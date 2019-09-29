人民日報刊文：民進黨新決議文沒新意「想獨又不敢真獨」

▲民進黨主席卓榮泰出席民進黨全代會。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

民進黨全代會28日通過「社會同行世代共贏」決議文，明確反對「一國兩制」，強調堅持民主人權，要做「世界的台灣」。對此，人民日報《海外網》刊登評論指出，新決議文的內容沒有絲毫創新，體現民進黨兩岸政策的困境，「想獨又不敢真獨，只能在固有的框架裡轉圈圈。」

評論中提到， 新決議文中反對「一國兩制」，定位要做「世界的台灣」，「獨」心不改，非常露骨。這份痴心妄想，倒是一以貫之。但細看之下，反對「一中原則」等基調，這在陳水扁時期推出的「台灣前途決議文」就有，到如今並沒有展現絲毫的開拓與創新，「這也體現了民進黨兩岸政策論述的困境——想『獨』又不敢真『獨』，只能在固有的框架裡轉圈圈。而一再重複論述，只能證明綠營對『九二共識』從骨子裡的抵制。」

評論中指出，民進黨去年九合一選舉遭受空前挫敗，在經濟社會發展上低效無能，酬庸政治近來引發一系列亂象，物議紛紛。從兩岸看，大陸今年初提出「一國兩制」台灣方案，讓某些人如坐針氈，感受到了空前壓力。一中原則已經是國際社會普遍共識，近期台灣連續「斷交」，成為民進黨當局執政的阿喀琉斯之踵（Achilles' Heel，阿基里斯的腳踝）。內外交困之際，「新決議文」的出台，正是民進黨當局努力凝聚支持者，同時又掩蓋其執政缺失的關鍵一招。

▼總統蔡英文出席民進黨全代會。（圖／記者李毓康攝）

評論中提到，雖然缺乏新意，但「新決議文」卻不缺乏心機。某些人總認為在美中博弈的大環境下有機可乘，而暴力激進分子製造的香港亂局，也讓他們見獵心喜。從近處說，2020台灣大選在即，陷入執政焦慮、選舉焦慮的蔡英文當局，為了勝選自然是不遺餘力不擇手段。「新決議文」的重心和借力點，就是藉由香港亂局，來反對「九二共識」和「一國兩制」，以拉抬蔡英文選情。遠的說，通過進一步妖魔化「一國兩制」，來累積「台獨」能量，一舉兩得，何樂不為？由此觀之，9月29日島內所謂撐港「大遊行」，也是掛羊頭賣狗肉而已。

評論中指出，但算盤打得不宜過精。大陸並不介入島內選舉，對於民進黨試圖借助「新決議文」搞勝選那一套把戲，不會隨之起舞。但對民進黨操弄香港亂局，影響台灣民眾對「一國兩制」觀感，反對「九二共識」不能不保持警覺和關注，甚至有所反應。

評論中強調，「台獨」是一條走不通的死路。當年陳水扁早就說過，做不到的就是做不到。作為暴衝型「台獨」前輩，講的這話可是「實踐出真知」的金玉良言。如果台當局自以為得計，繼續操弄統「獨」議題玩火，甚至玩過了頭，大陸對其絞索只會越勒越緊，屆時兩岸攤牌甚至戰火相向，而相應苦果卻要所有台灣人民來承受。萬一到了局勢不可控的地步，回頭再看民進黨這種做派，不只是賭上政黨的政治命運，更是賭上兩岸和平及台灣未來發展前途，「想想陳水扁的話，真真良言逆耳。但玩火自焚，智者不為也！」

▼民進黨副秘書長林飛帆出席民進黨全代會。（圖／記者李毓康攝）