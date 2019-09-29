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全國夾娃娃達人出爐！他10年前開始練功　最多1天花上萬元

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▲▼業者舉辦全國夾娃娃機比賽，來自全國的10強PK結果出爐。（圖／翻攝員林夾子園粉專）

▲電器維修師傅徐士傑，花170元就奪冠贏得10萬元獎金。（圖／翻攝員林夾子園粉專）

記者李忠憲／彰化報導

國內夾娃娃機陸續展店，業者更舉辦第二屆全國「夾子園打台爭霸賽」。為期3個月的初賽到決賽，10位高手28日在員林決賽後再PK，最後由26歲電器維修師傅徐士傑，僅花170元就夾中2盒藍芽耳機奪得冠軍及10萬元獎金。他除了分享夾娃娃心路歷程，更打算做愛心，捐出2萬元給孤兒院。

28日下午，位於員林的某家夾娃娃機店聚集許多人，原來是業者舉辦全國的「夾子園打台爭霸賽」。為期3個月的賽程，各界好手從各縣市初賽脫穎而出，39人進入決賽，再選出10強PK，其中最年輕選手只有14歲。決賽賽程耗時9小時，直到29日凌晨12點多冠軍出爐，來自台北市的徐士傑，僅花170元就夾中市價1200元的藍芽耳機2盒，打敗其他選手，得到10萬元獎金和冠軍獎座。

▲▼業者舉辦全國夾娃娃機比賽，來自全國的10強PK結果出爐。（圖／翻攝員林夾子園粉專）

▲夾娃娃機業者舉辦全國夾娃娃機比賽，全國的10強在員林PK。（圖／翻攝員林夾子園粉專）

徐士傑受訪時表示，他16歲時第一次夾娃娃，用30元就夾到700元的藍芽喇叭，讓他一頭栽進夾娃娃的世界。他本身從事家電維修，閒暇時就會去夾娃娃，一天可能會花5、6千元，最多則上萬。

他也分享夾娃娃祕訣說，他事前會先觀察商品擺放位置、材質，再決定策略。這次為了參加比賽，他提早1、2天抵達彰化，先把附近機台都玩過，練好手感才上陣，果然順利奪冠。他除了拿出1萬元請主辦單位和競爭對手吃消夜，也將捐出2萬元給孤兒院，其餘獎金再做打算。

過程中，圍觀民眾都聚精會神觀察選手們的技巧，其中，不少選手都使出「甩爪」技巧，將藍芽耳機鐵盒用鐵爪抓起後甩到另一個鐵盒上布局，再用推、搖或拍打機台，讓鐵盒掉出來。選手們眼明手快，時機、角度都掌握得恰恰好，讓觀眾嘖嘖稱奇，直呼竟然有這招！

▲▼業者舉辦全國夾娃娃機比賽，來自全國的10強PK結果出爐。（圖／翻攝員林夾子園粉專）

▲▼業者頒發獎金及獎座給前3名。（圖／翻攝員林夾子園粉專）

▲▼業者舉辦全國夾娃娃機比賽，來自全國的10強PK結果出爐。（圖／翻攝員林夾子園粉專）

▲▼業者舉辦全國夾娃娃機比賽，來自全國的10強PK結果出爐。（圖／翻攝員林夾子園粉專）
主辦業者高嘉佑表示，夾娃娃並非是浪費錢的遊戲，而是要用腦力和技巧的運動。之所以會辦這場比賽，是因為社會上許多人對夾娃娃有許多誤解，希望藉由比賽讓更多人了解這其中的趣味和奧妙。

他也說，為了凸顯選手的技術而非靠運氣，工作人員設計嚴謹的比賽規則，藉此降低運氣所占的比例，必須真正靠技巧才能贏。

我沒有遲到，是時間遲到了！

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