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警察機器動得厲害！陸客撕毀中山大學連儂牆字條　查緝關鍵曝光

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▲涉嫌撕毀中山大學連儂牆貼紙的陸客夫妻在墾丁找到，警方用監視器「以車追人」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲涉嫌撕毀中山大學連儂牆貼紙的陸客夫妻在墾丁找到，警方用監視器「以車追人」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市中山大學發生陸客夫妻撕毀校內貼在連儂牆上，聲援反送中的字條發生爭執。雖然這對夫妻隨即離開現場，不過消息傳出之後，鼓山分局主動介入偵辦，請中山大學的學生會長來報案，同時啟動偵查，調閱監視器畫面，發現這對夫妻是搭計程車離開，所以循線將人找回來。

鼓山分局在28日上午接獲莊姓學生會長代表提出毀損告訴後，立即成立專案小組檢視相關畫面，發現3人於案發後在西子灣英國領事館前搭乘計程車離去返回下榻旅店，並於在28日上午一大早就搭乘接駁車前往屏東墾丁繼續旅程，同時也請移民署高雄專勤隊檢視畫面，確認這3人身份為陸客吳姓男子一家人。

▲涉嫌撕毀中山大學連儂牆貼紙的陸客夫妻在墾丁找到，警方用監視器「以車追人」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲涉嫌撕毀中山大學連儂牆貼紙的陸客夫妻在墾丁找到，警方用監視器「以車追人」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲涉嫌撕毀中山大學連儂牆貼紙的陸客夫妻在墾丁找到，警方用監視器「以車追人」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲涉嫌撕毀中山大學連儂牆貼紙的陸客夫妻在墾丁找到，警方用監視器「以車追人」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

知道身份之後，專案小組立刻南下並在屏東縣警局同仁協助下，夫妻28日接獲警方通知，返回高雄接受調查、對於撕棄連儂牆紙條的不當行為當場向莊姓學生會長等人致歉，中山大學學生會成員也大方接受道歉，並撤回告訴，雙方達成和解盡棄前嫌。

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