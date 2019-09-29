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快訊／米塔陸警最快傍晚發！暴風圈估掃南投以北　9張圖看全台風雨時程

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▲▼米塔颱風各地風雨時程。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急粉絲專頁授權提供）

▲米塔颱風各地風雨時程。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急粉絲專頁授權提供）

記者賴文萱／台北報導

輕颱米塔逼近台灣，氣象局持續發布海上颱風警報，警戒區再擴大，除巴士海峽、東南部海域（含綠島、蘭嶼）外，再納入東北部海域；若依目前路徑預估，最快傍晚將發布米塔陸警，可能涵蓋地區包含南投、台中以北、宜蘭花蓮以及台東。另外，氣象局也預估今晚到明（30）日米塔將轉中颱，不過暴風半徑從本來預估的200公里縮至180公里，但周一最接近台灣時仍是強度巔峰，北部、宜蘭地區將有豪雨發生，也不排除有大豪雨等級降雨。

▲▼氣象局發佈海警說明。（圖／翻攝氣象局直播）

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▲氣象局簡正謝明昌說，米塔颱風北上過程會相當接近台灣陸地，北部、東北部地區首當其衝。（圖／翻攝氣象局直播）

氣象局簡正謝明昌表示，氣象局持續發布米塔海警，上午11點米塔已來到台北東南方890公里海面上，以每小時22公里速度，持續向台灣移動。目前米塔環流組織中，預計來到台灣附近海域時將增強至中颱，暴風半徑也有擴大情形，以這樣路徑來看，未來暴風半徑有擴大到180公里趨勢，今晚前後不排除發布米塔陸警。

周一上午米塔將來到東南方海面，暴風圈屆時涵蓋東部外海約100公里，持續北上後，暴風圈就將影響到台灣陸地，以周一下午到周二清晨，風浪狀況最強。雨量部分，北花蓮、桃園以北有機會出現大雨、豪雨，降雨熱區則集中在宜蘭及大台北山區，周一下午到周二清晨有豪雨等級以上強降雨。至於浪的部分將隨著颱風接近增強，近日又適逢大潮，北部東北部沿海低窪地區要慎防海水倒灌。

天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」指出，目前米塔以登陸東北角～宜蘭近海通過機率最高，周一晚上至周二清晨最接近台灣，預期周二白天後，颱風就會迅速北上，遠離台灣。該論壇也獨家推出全台「風雨時程」，米塔會沿著東岸北上，直攻東北部近海，預期風雨分布將是「北、東＞中、南」，對全台影響時間將落在「周一白天～周二清早」。

▼米塔颱風各地風雨時程出爐。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急粉絲專頁授權提供）

▲▼米塔颱風各地風雨時程。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急粉絲專頁授權提供）

▲▼米塔颱風各地風雨時程。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急粉絲專頁授權提供）

▲▼米塔颱風各地風雨時程。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急粉絲專頁授權提供）

▲▼米塔颱風各地風雨時程。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急粉絲專頁授權提供）

▲▼米塔颱風各地風雨時程。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急粉絲專頁授權提供）

▲▼米塔颱風各地風雨時程。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急粉絲專頁授權提供）

▲▼米塔颱風各地風雨時程。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急粉絲專頁授權提供）

▲▼米塔颱風各地風雨時程。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急粉絲專頁授權提供）

周一早上米塔外圍環流接近，花東將會率先感受到間歇風雨漸強，宜蘭、北海岸、東北角的雨，預期將會從此刻，一路下到颱風來襲。周日下午至傍晚，暴風圈開始進逼，宜蘭、花蓮、北北基，風雨會依序轉強，躲在山脈另一邊的中南部，影響則很小，而西部沿海、澎湖的陣風會很強勁。

周一晚至周二清晨，北部、東北部都是強風豪雨，沿海地區適逢大潮，須留意風暴潮及海水倒灌。南花蓮、台東，在此時轉為背風面，留意焚風。台灣颱風論壇特別提醒，宜蘭、東北角的民眾，周一晚颱風中心可能會非常貼近宜蘭陸地，如果眼牆直接壓進來，甚至登陸，瞬間的狂風暴雨會很可怕，一定要小心。

周二早上，米塔將快速北上遠離，北部的風雨都會陸續緩和，雖然南部此時會轉弱西南風，有些許陣雨，但不會引入西南氣流，也不會與東北季風共伴，颱風本體的影響，宣告結束。

▲▼米塔颱風海警。（圖／中央氣象局）

▲氣象局持續發布米塔海警。（圖／中央氣象局）

至於米塔是否屬於典型秋颱將帶來共伴效應？謝明昌說，米塔在北上過程當中，會使得東北風增強，但並非典型秋颱共伴，北上之後西南風也不是很強，因此，單純是以颱風環流結構影響台灣地區。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲周一是米塔颱風最接近台灣的時候，未來可能增強成中颱，將以巔峰之姿影響台灣。（圖／中央氣象局）

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