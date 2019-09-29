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郭台銘將為柯家軍立委站台　吳敦義：國民黨沒資格干預

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▲▼吳敦義出席國民黨立法院實務研討會 堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳敦義。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對鴻海創辦人郭台銘將會幫台北市長柯文哲的民眾黨立委參選人站台，是否衝擊藍營選情，國民黨主席吳敦義29日表示，郭台銘主張堅定熱愛中華民國，他也不是國民黨黨員，他為其他熱愛中華民國的黨派站台，任何人都不能干涉，更不能要他絕對不能為堅持中華民國理念的政黨及候選人站台，國民黨沒有資格干預。

吳敦義上午出席松山慈惠堂出席第23屆全國松柏獎頒獎大會受訪表示，郭台銘也是主張堅定熱愛中華民國的人，中華民國是自由民主法治的國家，政黨也是自由民主法治的政黨。只要郭台銘不為反對中華民國的政黨站台，就是值得尊重，值得得接受的事情，沒有什麼好批評。

吳敦義表示，郭台銘雖然過去是國民黨員，貢獻很多，既然當前已經離開國民黨，就好聚好散，國民黨對於郭台銘過去對國家、黨貢獻及愛護，會常懷感恩之心。

另外，是否希望郭台銘支持高雄市長韓國瑜？吳敦義表示，這不能隨便亂講，因爲他跟郭台銘還沒有面對面談，不能講希望郭台銘支持誰，或不希望他支持誰，這不能隨便干預。

對於未來國民黨與郭台銘是否仍有機會合作？吳敦義表示，好聚好散，未來也有很多合作機會，只要同時熱愛中華民國、希望為兩岸和平發展、重視人民生活、希望讓人民有錢，國民黨與郭台銘是殊途同歸，沒有不搭嘎的事情。

吳敦義表示，只要有適當時間，他很樂意與郭台銘見面，他強調與郭台銘是舊識，在擔任行政院長時，更擔任郭台銘與夫人曾馨瑩結婚時的女方介紹人，只要有適當時間，他很樂意見面，共同商討如何更堅定維護中華民國的和平。

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