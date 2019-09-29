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影／加油稍等！油價終止連2漲　國內汽、柴油明起調降0.2元及0.5元

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記者姚惠茹／台北報導

加油再等一等！台灣中油今（29）日宣布，自明（30）日凌晨零時起汽油價格每公升調降0.2元，柴油價格每公升調降0.5元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.1元、95無鉛汽油每公升28.6元、98無鉛汽油每公升30.6元、超級柴油每公升25.0元。

▲▼汽油,油價,漲價,加油站,凍漲,中油。（圖／記者姜國輝攝）

▲油價終止連2漲。（圖／記者姜國輝攝）

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台灣中油表示，本週國際油價受北半球夏天用油旺季落幕、美國商用原油庫存連2增等因素影響而下跌。本週調價指標7D3B週均價為每桶62.65美元，較前週64.75美元下跌2.10美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.032元，國內油價依公式計算跌幅為2.51％。

本週92無鉛汽油及柴油因未超過亞鄰最低價，故汽、柴油應各調降0.2及0.5元，足額調整。調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.1元、95無鉛汽油每公升28.6元、98無鉛汽油每公升30.6元、超級柴油每公升25.0元，實際零售價格以各營業點公告為準。

台灣中油強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此籲請消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油，共同為地球環保盡一份心力。

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