　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃珊珊將接副市長　自爆「不想當公務員」：更忙更累沒自由

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台北市議員黃珊珊。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員黃珊珊。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲確定延攬親民黨市議員黃珊珊加入團隊，接替鄧家基出任副市長一職。黃珊珊28日於臉書自爆，其實她小時候有一個古怪的想法，就是不想當公務員，「現在我又選了一個可能更忙、更累的工作，而且可能沒有自由了」，讓她感嘆「千金難買早知道」。

黃珊珊提及，很多民眾問她以後服務處的運作，她的服務處將商請議員林國成接管，繼續港湖地區的服務工作，也會請青年之愛基金會繼續邀請律師在每周二晚上到服務處作義務法律諮詢服務，「如果時間允許，其實我還蠻想繼續做義務法律服務的志工」。

黃珊珊接著說，她從政20年，柯文哲是第一個找她去當公務員的人，「其實我全家都是軍人和公務員，我小時候有一個古怪的想法就是不想當公務員」。她說，因為爸爸、哥哥、姐姐工作都很辛苦，所以她法官隨便考考，也不考高考，就是怕考上會被爸爸強迫去當法官，當年只想當一個自由的律師。

黃珊珊表示，沒想到當律師雖然很自由，但更忙更累，以為選議員可以輕鬆一點，沒想到比律師又更忙更累，但都還算自由，「現在我又選了一個可能更忙更累的工作，而且可能沒有自由了」，千金難買早知道。

黃珊珊指出，她一直都站在市政府外面看，從來沒有自己做過執行者，市長第一次提的時候是五年前的議員選舉前，那時她是議員候選人，「只好苦笑說他意圖使人不當選，選後再提，那時候我小孩比較小又正值青春期，所以婉拒」。

黃珊珊表示，今年初市長又再提一次，她才真正認真的思考，這是人生一次轉彎的機會與契機，更可以試試自己光說不練的理想可不可能落實，雖然應該會喪失現在的自由，還好因為送小孩上學已經習慣每天六點起床，二十年來每天也工作十六小時，「七點半上班應該沒有甚麼困難」，困難的是要在現有的基礎上繼續擦亮市府的招牌，「今天市長跟我說歡迎加入全台灣最辛苦的施政團隊，我覺得自己很勇敢」，但也一樣會認真做好每一件事。

ET快訊
22元買到全家大拿鐵「美式只要17元」　攻略曝光…小7也能用
快訊／蔡英文稱自己老師過世　承認口誤將向康乃爾教授致歉
快訊／米塔陸警最快傍晚發！暴風圈掃南投以北　9張圖看風雨時程
路人偷拍得意竊笑　「背後大咖女明星」瞪鏡頭…下秒直接踹下去！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜「小時候不准打電動」　柯文哲酸：小編寫的自己要再看一下

被罵「垃圾」12次！黃捷警局提告　怒轟韓國瑜：用仇恨煽動社會

郭台銘列不分區第一？　柯文哲：若他願意，求之不得

韓粉包圍黃捷罵垃圾　陳揮文：你們害了韓國瑜

快訊／蔡英文稱自己老師過世　承認口誤將向康乃爾教授致歉

柯文哲談韓粉：柯粉比較理性！　轉頭笑「國民黨初選玩過頭」：搞死自己

郭台銘將為柯家軍立委站台　吳敦義：國民黨沒資格干預

黃珊珊將接副市長　自爆「不想當公務員」：更忙更累沒自由

南美唯一邦交7年首度未聲援台灣　外交部：巴拉圭已致函聯合國

影／沙國代表處官邸槍響　外交部：駐警誤觸槍枝誤擊

16歲貝克宇「3分鐘抱走10萬」　益智節目連對9題創最年輕紀錄

黃捷遭憤怒韓粉眾辱罵「垃圾」　怒要提告：高雄不是一言堂！

3min耗900卡！急凍減肥初體驗 低溫-130℃她狂抖：像冷凍豬肉

李芷婷再飆《一直走》奪戰隊冠軍　王力宏：我已經變成妳的粉絲

韓國瑜一走就亂！黃捷秒遭「憤怒韓粉」包圍　當眾辱罵：垃圾

便當賣65元！男趁沒人偷走5千多　老闆想哭...要多賣77份才補得回

瓦干達扮神燈精靈唱《A Whole New World》 李玟：so sweet...

黃捷暴怒質詢「不要再講廢話」　韓國瑜嗆：你心態偏差

李芷婷挑戰慢搖滾《黑色柳丁》　李榮浩大讚歌聲：這是天生的

「頑皮白鯨」撞掉潛水員GoPro！下秒鑽海底撿回憨笑：對不起啦

韓國瑜「小時候不准打電動」　柯文哲酸：小編寫的自己要再看一下

被罵「垃圾」12次！黃捷警局提告　怒轟韓國瑜：用仇恨煽動社會

郭台銘列不分區第一？　柯文哲：若他願意，求之不得

韓粉包圍黃捷罵垃圾　陳揮文：你們害了韓國瑜

快訊／蔡英文稱自己老師過世　承認口誤將向康乃爾教授致歉

柯文哲談韓粉：柯粉比較理性！　轉頭笑「國民黨初選玩過頭」：搞死自己

郭台銘將為柯家軍立委站台　吳敦義：國民黨沒資格干預

黃珊珊將接副市長　自爆「不想當公務員」：更忙更累沒自由

南美唯一邦交7年首度未聲援台灣　外交部：巴拉圭已致函聯合國

影／沙國代表處官邸槍響　外交部：駐警誤觸槍枝誤擊

韓國瑜「小時候不准打電動」　柯文哲酸：小編寫的自己要再看一下

快訊／消防車閃避換車道小客車　國1南下圓山段撞護欄翻覆

吳宗憲「童年自閉困在哥哥陰影下」　16歲北漂靠「9條線理論」逆襲翻身

加油稍等！油價終止連2漲　國內汽、柴油明起調降0.2元及0.5元

空飄一千公里！中國國慶氣球入侵日知床半島　陸網笑翻：普天同慶吧

「幽靈船」觸礁擱淺宜蘭頭城！拖回躲避「米塔」颱風後將拍賣

美購物中心「無差別砍人」5傷！討錢男失控持7公分刀行刺　警包圍開槍擊斃

撞飛潛水員GoPro　小白鯨下秒鑽進海底叼回：不要生氣啦

世田賽／美國科爾曼掃禁藥疑雲　100M飆今年最佳9秒76摘金

綠帽男灌「整瓶58度高粱」！友：欸係郎啦　真相揭曉…3人大笑感動隔壁桌

政治熱門新聞

韓不信任度65.5%！柯斷定韓..

賴品妤歪頭敬禮　候選人全噴笑

郭台銘鬆口轉戰立法院　粉絲掉淚

韓粉罵垃圾！黃捷明早做筆錄告到..

蔡英文稱自己老師過世　承認口誤..

學韓國瑜議會表現？柯P：只有那..

被罵「垃圾」12次　黃捷警局提..

蔡英文提合作　賴清德願承擔助選

熱褲妹送韓國瑜紅豆餅　當場遭拒..

宋楚瑜爆八一七公報「對台軍售」..

獨／郭台銘感恩之旅下站前進台中

韓國瑜一走　黃捷秒遭韓粉包圍罵..

郭台銘幕僚真心話　吳怡萱：私下..

妙天指「國會黨」將力挺韓國瑜

更多熱門

相關新聞

柯文哲談韓粉：柯粉比較理性

台北市長柯文哲29日到高雄鼓山區大義宮，而他受訪時提到，自己的支持者大多比較含蓄理智，比較不會有過激行為。此外，柯文哲也提到，大家都希望台灣更好，坦白講他們國民黨初選玩過頭、玩到死掉。

學韓國瑜議會表現？柯P：只有那些人支持

獨／郭台銘感恩之旅下站前進台中

韓不信任度65.5%！柯斷定韓輸蔡：勝要奇蹟

北北基宜發大雷雨訊息　防劇烈降雨雷擊

關鍵字：

黃珊珊柯文哲台北市市政府

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

陳艾琳懷孕8月和Alex大吵！

奧客棄單50排骨飯、10桶炸雞　本人找到了

員工倒地死　業者：她自己不休息

馬林魚前總裁：誰知陳偉殷會悲劇

癌妻呆坐沙發「褥瘡爛到見骨」爛夫：她自己要等死

連千毅被關都因為她　「禍首」面容曝光

網紅砸5萬驗連千毅名牌包　當鋪遭轟業配喊冤

正妹實況主李花大走光！網「2:50停格就對了」

米塔恐海陸警齊發　暴風圈將罩陸地

搭火車遇極品公主亂佔位！他秒擊落

高中生沒錢買手機！老師心疼徵愛心機意外引戰

米塔「煞不住」恐轉中颱　暴風圈侵襲各地機率曝

13歲Elly拍時尚片！小S全程旁邊大喊…花絮曝光網笑瘋

賣魚漢砸車　下秒得知車價崩潰了

新竹高鐵特區　男1日抓2女童性侵

更多

最夯影音

更多

16歲貝克宇「3分鐘抱走10萬」　益智節目連對9題創最年輕紀錄

黃捷遭憤怒韓粉眾辱罵「垃圾」　怒要提告：高雄不是一言堂！

3min耗900卡！急凍減肥初體驗 低溫-130℃她狂抖：像冷凍豬肉

李芷婷再飆《一直走》奪戰隊冠軍　王力宏：我已經變成妳的粉絲

韓國瑜一走就亂！黃捷秒遭「憤怒韓粉」包圍　當眾辱罵：垃圾

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面