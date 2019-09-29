黃珊珊將接副市長　自爆「不想當公務員」：更忙更累沒自由

▲台北市議員黃珊珊。（資料照／記者李毓康攝）



記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲確定延攬親民黨市議員黃珊珊加入團隊，接替鄧家基出任副市長一職。黃珊珊28日於臉書自爆，其實她小時候有一個古怪的想法，就是不想當公務員，「現在我又選了一個可能更忙、更累的工作，而且可能沒有自由了」，讓她感嘆「千金難買早知道」。



黃珊珊提及，很多民眾問她以後服務處的運作，她的服務處將商請議員林國成接管，繼續港湖地區的服務工作，也會請青年之愛基金會繼續邀請律師在每周二晚上到服務處作義務法律諮詢服務，「如果時間允許，其實我還蠻想繼續做義務法律服務的志工」。



黃珊珊接著說，她從政20年，柯文哲是第一個找她去當公務員的人，「其實我全家都是軍人和公務員，我小時候有一個古怪的想法就是不想當公務員」。她說，因為爸爸、哥哥、姐姐工作都很辛苦，所以她法官隨便考考，也不考高考，就是怕考上會被爸爸強迫去當法官，當年只想當一個自由的律師。



黃珊珊表示，沒想到當律師雖然很自由，但更忙更累，以為選議員可以輕鬆一點，沒想到比律師又更忙更累，但都還算自由，「現在我又選了一個可能更忙更累的工作，而且可能沒有自由了」，千金難買早知道。



黃珊珊指出，她一直都站在市政府外面看，從來沒有自己做過執行者，市長第一次提的時候是五年前的議員選舉前，那時她是議員候選人，「只好苦笑說他意圖使人不當選，選後再提，那時候我小孩比較小又正值青春期，所以婉拒」。



黃珊珊表示，今年初市長又再提一次，她才真正認真的思考，這是人生一次轉彎的機會與契機，更可以試試自己光說不練的理想可不可能落實，雖然應該會喪失現在的自由，還好因為送小孩上學已經習慣每天六點起床，二十年來每天也工作十六小時，「七點半上班應該沒有甚麼困難」，困難的是要在現有的基礎上繼續擦亮市府的招牌，「今天市長跟我說歡迎加入全台灣最辛苦的施政團隊，我覺得自己很勇敢」，但也一樣會認真做好每一件事。