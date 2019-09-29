米塔颱風接近台灣　林務局啟動「土石流防災措施」籲民眾勿前往山區

▲米塔颱風接近台灣，林務局籲民眾勿前往山區。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者崔至雲／台北報導

今年第18號颱風「米塔」氣象局已在今（29日）上午8時30分發布海上颱風警報，預測對台灣地區將構成一定程度影響。農委會水土保持局今日上午也指出，將嚴密監控各地降雨現況，同時請土石流防災專員協助地方進行雨量觀測等防災整備工作，並依據中央氣象局提供之即時雨量資料，適時發布土石流警戒。

水保局說明，若達土石流警戒值之縣市，除將警戒情形以電話、傳真及簡訊方式通知地方政府外，並利用土石流警戒之災防告警細胞廣播通知當地民眾，亦會將警戒情形同時公布於水土保持局土石流防災資訊網及土石流防災資訊網臉書粉絲專頁，供相關單位及民眾隨時上網查詢，亦可利用「土石流防災資訊整合版」智慧型手機APP及「土石流防災資訊網line」官方帳號查詢。

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▲土石流。（圖／記者黃彥傑翻攝）

水保局呼籲山區民眾應加強戒備，檢視居家週邊之擋土牆及排水溝等相關設施，嚴防強風豪雨可能帶來的災害，同時土石流潛勢溪流附近居民應配合地方政府之指示，必要時，儘早疏散至安全避難處所。

水保局長李鎮洋強調，水保局已要求所屬各分局完成各項土石流防災整備措施，同時颱風期間亦成立緊急應變小組，隨時支援各地方政府辦理土石流災害勘查及相關應變工作；如有土石流災情請逕洽水土保持局土石流災情通報電話0800-246-246（土石流-土石流）。

