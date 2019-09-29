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桃消防前分隊長貪汙！為籌「贍養費＋小孩學費」…用假發票狂詐公款2萬多元

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▲桃園市范姓婦人指控失業丈夫「想要就硬上」，長期身心俱疲下聲請離婚，法官判准。（圖／達志／示意圖）

▲楊男和妻子離婚後，為了支付贍養費和小孩學費，竟勾結不肖業者以不實發票加倍核銷申請經費。（圖／達志示意圖，本案無關）

記者廖安莘／桃園報導

桃園市消防局龜山分隊楊姓前分隊長為了支付前妻贍養費、小孩學費，竟在辦理國小防溺活動時，和業者配合以不實發票，加倍核銷詐領得2萬多元經費。楊男被依貪汙等罪判刑1年10月，緩刑5年，二審仍維持原判，另宣告褫奪公權3年，可上訴。

判決指出，楊男於2012年至2015年間，先後擔任桃園市消防局第一救災救護大隊大林、龜山分隊長，負責採購業務，他陸續承辦國小防溺工作、區公所防縱火、一氧化碳及爆竹煙火等宣導活動，曾向某企業社李姓負責人承租1套音響設備及帳篷，事後竟已不實發票分別核銷8000元和1萬2800元，甚至為了籌前妻贍養費及小孩學費，更與設計公司李姓負責人說好，加倍開立不實發票核銷申請經費，詐得2萬800元。

經民眾檢舉後，檢方2018年依貪汙、偽造文書等罪起訴楊男等人。楊男到案後承認詐領公款支付贍養費及學費，並認罪繳回不法所得。

法官審酌，由於楊男繳回犯罪所得、坦承犯行，一審依貪污、偽造文書各判楊男1年10月、3月徒刑，均緩刑5年，須提供100小時義務勞務。此外，設計公司李姓負責人被依商會法判刑3月，緩刑2年，而企業社李姓負責人因屬累犯，被依貪汙罪判刑6月。

檢方又上訴二審，認為一審判決時，尚未宣告褫奪公權，因此二審仍維持楊男原判，另外褫奪公權3年，然而，法官認為對企業社李姓負責人的處罰太過嚴苛，改判5月又15日徒刑，並褫奪公權1年。

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