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東門捷運站車廂1分鐘狂噴防狼噴霧！乘客嚇壞逃跑…男：被尾隨求自保

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▲▼台北捷運。（資料照／記者季相儒 攝）

▲王男搭乘捷運行經東門站時，竟拿防狼辣椒噴霧朝捷運車廂內狂噴。（示意圖／記者季相儒攝，與本案無關）

記者廖安莘／台北報導

台北一名王姓男子於8月間，搭乘台北捷運至東門站時，竟拿防狼辣椒噴霧朝捷運車廂內噴灑，過程近1分多鐘。檢警調查後，王男則辯稱，因為遭人尾隨、攻擊才會拿出防狼噴霧自保。台北地院勘查捷運內監視器畫面，並未發現王男被人尾隨、攻擊，因此不採信他的說詞，依違反社維法裁罰他2000元。

判決指出，王男於8月9日下午1時許，獨自搭捷運至東門站，到站離開車廂後，他先打開隨身攜帶的透明傘，隨即折返又走進車廂，拿出防狼用的辣椒噴霧狂灑，嚇得乘客紛紛遮掩口鼻並離開至其他車廂。

檢警調查後循線逮獲王男，王男辯稱搭捷運時遭人尾隨、攻擊，為了自保才朝車廂內噴灑防狼噴霧；然而，檢警調閱捷運內的監視器畫面，並未發現他遭人尾隨、攻擊，因此依違反社維法將他法辦。

台北地院簡易庭勘查監視器畫面後，也未發現王男遭受攻擊或被人跟蹤，因此不採信他是為了排除不法侵害，而使用防狼噴霧等辯詞，法官審酌，王男此舉已造成其他乘客不適，依違反社維法裁罰他2000元。

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