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見巡邏警心虛狂奔　威脅「要跳樓」對峙1小時竟是通缉犯　　

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▲新湖分局抓毒品通缉犯。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲警方見嫌犯鬆懈心防，悄悄在側邊四樓屋突埋伏，而警員李傳毅趁機一躍而下將他逮捕。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名毒品通緝犯28日在新竹縣湖口鄉遇見警車巡邏竟狂奔，員警立即呼叫支援展開追緝，一路狂追至一處民宅3樓，沒想到嫌犯竟作勢跳樓威脅警方不得靠近，雙方對峙將近1小時，最後警方利用閒聊趁其不備，一躍而下將他逮捕，全案移送新竹地檢署偵辦。

▲新湖分局抓毒品通缉犯。（圖／記者陳凱力翻攝）

新竹縣新湖警分局表示，湖口派出所警員何松澤、邱彥雄於28日上午11點許執行巡邏勤務時，發現一名男子一見警車就拔腿狂奔實在可疑，何、邱二員隨即呼叫支援並展開追捕。警方一路追嫌犯至湖口鄉達生八街的民宅3樓陽台，嫌犯竟作勢跳樓威脅警方不得靠近，警方不敢大意，先與其閒聊降低戒心，雙方對峙將近1小時。

警方見嫌犯鬆懈心防，悄悄在側邊四樓屋突埋伏，而警員李傳毅趁機一躍而下將他逮捕，經查，發現男子是毒品通緝犯，警訊後將他押解歸案。

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