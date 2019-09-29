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22元買到全家大拿鐵「美式只要17元」　攻略曝光「小7也能用」！

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▲▼超商店員沖咖啡。（圖／記者曾婉婷攝）

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▲台灣許多民眾上班時會選擇購買超商咖啡，兼具便利性和價格優勢。（圖／記者曾婉婷攝）

記者黃君瀚／綜合報導

近年「黑金商機」席捲全亞洲，咖啡消費量連年攀升，台灣也呈現相同趨勢，平均每人每年會喝掉122杯，超商更成了許多人方便、便宜的好選擇。近日就有影片提供全家和7-11超便宜的買法攻略，最低17元買到大杯美式咖啡、22元買到大杯拿鐵，「比買礦泉水還便宜」！

「懶錢包Lazy Wallet」近日推出一支影片，分享超商咖啡最省錢的喝法，以全家Let's Café原價來說，經典美式小杯25元、中杯35元、大杯45元；經典拿小杯35元、中杯45元、大杯55元。主持人提到，全家比較常出現的優惠是第二杯5折，也就是1杯75折，偶爾會買1送1，這時就能趁機寄杯。

影片提到，想買到到超低價下一步得準備信用卡、電子支付app和環保杯。以45元大杯美式來說，「買1送1」時搭配JCB悠遊聯名卡10%回饋，再扣自備環保杯3元，平均1杯只要17.25元；就算信用卡換成不用搶的玉山Ubear綁玉山錢包8%，平均1杯也只要17.7元。

以55元大杯拿鐵來說，用剛剛的條件購買，買1送1加JCB悠遊聯名卡10%再扣環保杯3元，平均1杯只要21.75元；換成不用搶的玉山Ubear綁玉山錢包8%，平均1杯只要22.3元。

統一超商（7-ELEVEn）咖啡價格和全家完全一樣，只是少了小杯容量，CITY CAFE原價美式中杯35元、大杯45元；拿鐵中杯45元、大杯55元。主持人提到，通常小7優惠幅度沒那麼高，比較常出現的是第二杯7折，也就是1杯85折，偶爾會有第二杯半價，換算是1杯75折，買1送1相當稀有。

當7-11推出買1送1，那麼就完全比照全家篇的攻略，也能用17元買到大美式、22元買到大拿鐵。如果情境換成「第二杯半價」，以45元大杯美式來說，JCB悠遊聯名卡10%再扣環保杯3元，平均1杯只要27.375元；換成不用搶的玉山Ubear綁玉山錢包8%，平均1杯只要28.05元。

以第二杯半價買55元大杯拿鐵，JCB悠遊聯名卡10%再扣環保杯3元，平均1杯只要34.125元；換成玉山Ubear綁玉山錢包8%，平均1杯只要34.95元。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

▼抓緊超商買1送1檔期，搭配信用卡和環保杯回饋，就可以用超低價格喝到美式和拿鐵咖啡。（圖／業者提供）

▲▼全家咖啡 。（圖／業者提供）

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