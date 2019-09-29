再不收玩具就丟掉！水瓶兒「妳辛苦買的餒」拆招頂嘴　曝神邏輯人母心累

▲和水瓶兒過招，金牛媽忍不住求安慰。（示意圖／stocksnap）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在有不少媽媽喜歡透過星座，來了解小孩大概的個性，一位人母就被自己的水瓶兒子打敗，因為她不僅體會到各種頂嘴，水瓶小子還會神邏輯拆招，「這小孩現實到一個不行」。原PO最後也說，這些她都沒關係，「但我肚子還有一個明年2／10的水瓶女」，讓她忍不住大哭，「請各位幫我加油打氣好嗎？」

這位媽媽在臉書《爆廢公社二館》貼文，「我是上來請求安慰的水瓶男孩媽媽……」說兒子目前2歲7個月，她可以說是體會到了各種頂嘴，「例如請他收玩具，不收我拿垃圾袋收，他回我：『那是妳辛辛苦苦買的餒！』」

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原PO接著說，想請兒子好好吃飯，她跟水瓶小子說，「再不專心我就先開車回家了，等等吃完自己回家」，沒想到卻被回「可是我沒有車耶！」而且兒子超級現實，「這小孩現實到一個不行，有時候讓媽媽真的很尷尬。」

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▲原PO說，水瓶兒子會各種頂嘴。（示意圖／stocksnap）

最後她表示，諸如此類的事情都沒關係，但她肚子裡還有一個女嬰，待產期是明年2月10日，也就是說，可能會在添一個水瓶娃，讓她崩潰貼出3個大哭的表情符號，「請各位幫我加油打氣好嗎？」還在留言處大呼「金牛座媽媽真的很沒辦法。」

看到貼文後，不少媽媽感同身受，「水瓶不好處理，太聰明，我家2支小水瓶1支大水瓶，媽媽水深火熱啊」、「我們家水瓶女兒也是各種傲嬌」、「水瓶就是養個天外天的外星人啊！那不是頂嘴……那是他的神邏輯。一樣2y7m水瓶男寶的受害者+1」、「看來是專門來幫媽咪訓練口才來的」、「3.7歲水瓶男寶，每天都一堆事」、「原來我也不孤單。我家的也是水瓶女啊！媽媽常常莫名理智線來回重複接上。」

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