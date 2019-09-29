下月報到成功嶺！他問卦求美食　網推營區超商「炸雞+蛋塔」…這台也夯爆

▲當兵是人生一個重要的階段 。（示意圖／記者翁聖勳攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

當兵是台灣男人必經之路，更是難忘的特殊體驗，剛入伍的男兒將被分發到各地「新訓中心」，接受初級的軍事訓練課程，像是體能訓練、軍人禮儀、基本槍法等。一名男網友就表示，他下個月15日就要到成功嶺當兵，好奇發問，「營區裡有沒有什麼美食推薦ㄉㄋ？」話題吸引許多學長留言熱論。

這位男網友PTT的Gossiping板上問卦「成功嶺美食」，文中表示，「本魯下個月15日要去成功嶺當兵惹，那麼營區裡有沒有什麼美食推薦ㄉㄋ？如果菜不好ㄘ可以買，干五八卦？」

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▲當兵生活能吃到美食，絕對是阿兵哥的小確幸。（示意圖／陸軍司令部）

看到貼文後，不少當過兵的學長秒點名營區裡的超商食品，「蛋塔」、「蛋撻、炸雞、熱狗」、「烤雞腿！因為賣得好，完全不會柴」、「炸雞、涼麵」、「炸雞腿！在裡面是人間美味。」

還有人直呼，被封為「國軍最強後勤單位」的小蜜蜂才是王道，「小蜜蜂會開進來，你操課操到一半，小蜜蜂就會故意開到旁邊，等班長喊休息」、「我那一屆班長放人去買小蜜蜂時，班兵喊殺、衝向小蜜蜂，喊殺喊超大聲，比操課還大聲3倍」、「肉粽。」

其他網友則是留言，「成功嶺的餐吃過y，一生都不挑食了」、「卡多利亞」、「早餐有茶葉蛋或水煮蛋的話就多幹一顆預備吧！然後鴨胸避免吃，其他的用為了活下去的心態吃是可以下嚥的」、「個人蠻愛豬腳，但都沒人吃」、「土司跟罐頭，真心不騙」、「中餐加菜的炒麵好ㄘ」、「泡麵是你唯一選擇」、「販賣機飲料，永遠不會忘第一次可以買的時候」、「成功嶺豬腳做的蠻好吃ㄟ！」

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