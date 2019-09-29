被罵「垃圾」12次！黃捷警局提告　怒轟韓國瑜：用仇恨煽動社會

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市時代力量議員黃捷參加鳳山九九重陽活動，遭到多名韓粉包圍同時辱罵「垃圾」次數多達12次，29日一早她前往高雄市警察局鳳山分局提告，到場時還有民進黨議員李喬如等人聲援。黃捷怒轟韓粉：「已經瘋狂了！」甚至把矛頭指向了韓國瑜，認為他用仇恨在煽動社會。。

▲高雄市議員黃捷到警局提告，民進黨議員到場聲援，送上「愛的抱抱」 。（圖／記者吳奕靖攝）

黃捷相當疑惑認為在高雄市怎麼會發生這種事，「因為已經超出我們討論市政的範圍，大家要想想為什麼要對議員進行人身攻擊，不是好好針對市政內容討論」。黃捷也認為29日到場聲援的民進黨議員們，自己也遭受到這樣的污辱、恐嚇和威脅，所以現在提起公然污辱的告訴，不僅是一個警示，也是「要讓高雄回歸正常，議員質詢市長是天經地義」。

▲高雄市議員黃捷到警局提告，民進黨議員到場聲援，送上「愛的抱抱」 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市議員黃捷到警局提告，民進黨議員到場聲援，送上「愛的抱抱」 。（圖／記者吳奕靖攝）

整個事件就發生在28日上午，鳳山區公所舉辦九九重陽活動，沒想到韓國瑜前腳才剛離開，黃捷受訪卻突遭多名韓粉亂入，對她比出倒讚手勢，公然辱罵「垃圾」，嗆聲要罷免她，甚至逼近黃捷，作勢要動粗，但被在場記者出聲制止，並報警護送黃捷離去。

回憶起當時的心情，黃潔相當低落：「我也是人啊！不要對我一直罵垃圾，我也是會難過，也會覺得很受傷，因為我覺得我做的事情是對的，我也很用心準備質詢內容，他可以針對我的內容來討論，而不是一直對我做人身攻擊」。

同時黃捷也呼籲高雄市長韓國瑜，要約束他的支持者開始，「而不是總是在造勢場，先煽動民眾說，將仇恨來煽動這個社會，你們只會製造對立」。同時也要問韓國瑜：「他到底有沒有心想要用正面的選舉，或是他希望的社會是怎麼樣子，而不是問我們說，為什麼愛與包容沒有辦法約束他的支持者，這些事情他做不到，但他口口聲聲又說愛與包容，結果放任他的支持者對不支持他或是提出質疑的議員用這些人身攻擊」。

▲高雄市議員黃捷到警局提告，民進黨議員到場聲援，送上「愛的抱抱」 。（圖／記者吳奕靖攝）

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