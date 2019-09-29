　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被罵「垃圾」12次！黃捷警局提告　怒轟韓國瑜：用仇恨煽動社會

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市時代力量議員黃捷參加鳳山九九重陽活動，遭到多名韓粉包圍同時辱罵「垃圾」次數多達12次，29日一早她前往高雄市警察局鳳山分局提告，到場時還有民進黨議員李喬如等人聲援。黃捷怒轟韓粉：「已經瘋狂了！」甚至把矛頭指向了韓國瑜，認為他用仇恨在煽動社會。。

▲高雄市議員黃捷到警局提告，民進黨議員到場聲援，送上「愛的抱抱」 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市議員黃捷到警局提告，民進黨議員到場聲援，送上「愛的抱抱」 。（圖／記者吳奕靖攝）

黃捷相當疑惑認為在高雄市怎麼會發生這種事，「因為已經超出我們討論市政的範圍，大家要想想為什麼要對議員進行人身攻擊，不是好好針對市政內容討論」。黃捷也認為29日到場聲援的民進黨議員們，自己也遭受到這樣的污辱、恐嚇和威脅，所以現在提起公然污辱的告訴，不僅是一個警示，也是「要讓高雄回歸正常，議員質詢市長是天經地義」。

▲高雄市議員黃捷到警局提告，民進黨議員到場聲援，送上「愛的抱抱」 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市議員黃捷到警局提告，民進黨議員到場聲援，送上「愛的抱抱」 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市議員黃捷到警局提告，民進黨議員到場聲援，送上「愛的抱抱」 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市議員黃捷到警局提告，民進黨議員到場聲援，送上「愛的抱抱」 。（圖／記者吳奕靖攝）

整個事件就發生在28日上午，鳳山區公所舉辦九九重陽活動，沒想到韓國瑜前腳才剛離開，黃捷受訪卻突遭多名韓粉亂入，對她比出倒讚手勢，公然辱罵「垃圾」，嗆聲要罷免她，甚至逼近黃捷，作勢要動粗，但被在場記者出聲制止，並報警護送黃捷離去。

回憶起當時的心情，黃潔相當低落：「我也是人啊！不要對我一直罵垃圾，我也是會難過，也會覺得很受傷，因為我覺得我做的事情是對的，我也很用心準備質詢內容，他可以針對我的內容來討論，而不是一直對我做人身攻擊」。

同時黃捷也呼籲高雄市長韓國瑜，要約束他的支持者開始，「而不是總是在造勢場，先煽動民眾說，將仇恨來煽動這個社會，你們只會製造對立」。同時也要問韓國瑜：「他到底有沒有心想要用正面的選舉，或是他希望的社會是怎麼樣子，而不是問我們說，為什麼愛與包容沒有辦法約束他的支持者，這些事情他做不到，但他口口聲聲又說愛與包容，結果放任他的支持者對不支持他或是提出質疑的議員用這些人身攻擊」。

▲高雄市議員黃捷到警局提告，民進黨議員到場聲援，送上「愛的抱抱」 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市議員黃捷到警局提告，民進黨議員到場聲援，送上「愛的抱抱」 。（圖／記者吳奕靖攝）

►發現韓國瑜珈老師的美麗小秘密

►影／黃捷遭罵垃圾要提告：高雄不是一言堂！　怒嗆韓國瑜「管好你的韓粉」

►影／韓國瑜一走就亂！黃捷秒遭「憤怒韓粉」包圍　當眾辱罵：垃圾

ET快訊
22元買到全家大拿鐵「美式只要17元」　攻略曝光…小7也能用
快訊／蔡英文稱自己老師過世　承認口誤將向康乃爾教授致歉
快訊／米塔陸警最快傍晚發！暴風圈掃南投以北　9張圖看風雨時程
路人偷拍得意竊笑　「背後大咖女明星」瞪鏡頭…下秒直接踹下去！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜「小時候不准打電動」　柯文哲酸：小編寫的自己要再看一下

被罵「垃圾」12次！黃捷警局提告　怒轟韓國瑜：用仇恨煽動社會

郭台銘列不分區第一？　柯文哲：若他願意，求之不得

韓粉包圍黃捷罵垃圾　陳揮文：你們害了韓國瑜

快訊／蔡英文稱自己老師過世　承認口誤將向康乃爾教授致歉

柯文哲談韓粉：柯粉比較理性！　轉頭笑「國民黨初選玩過頭」：搞死自己

郭台銘將為柯家軍立委站台　吳敦義：國民黨沒資格干預

黃珊珊將接副市長　自爆「不想當公務員」：更忙更累沒自由

南美唯一邦交7年首度未聲援台灣　外交部：巴拉圭已致函聯合國

影／沙國代表處官邸槍響　外交部：駐警誤觸槍枝誤擊

16歲貝克宇「3分鐘抱走10萬」　益智節目連對9題創最年輕紀錄

黃捷遭憤怒韓粉眾辱罵「垃圾」　怒要提告：高雄不是一言堂！

3min耗900卡！急凍減肥初體驗 低溫-130℃她狂抖：像冷凍豬肉

李芷婷再飆《一直走》奪戰隊冠軍　王力宏：我已經變成妳的粉絲

韓國瑜一走就亂！黃捷秒遭「憤怒韓粉」包圍　當眾辱罵：垃圾

便當賣65元！男趁沒人偷走5千多　老闆想哭...要多賣77份才補得回

瓦干達扮神燈精靈唱《A Whole New World》 李玟：so sweet...

黃捷暴怒質詢「不要再講廢話」　韓國瑜嗆：你心態偏差

李芷婷挑戰慢搖滾《黑色柳丁》　李榮浩大讚歌聲：這是天生的

「頑皮白鯨」撞掉潛水員GoPro！下秒鑽海底撿回憨笑：對不起啦

韓國瑜「小時候不准打電動」　柯文哲酸：小編寫的自己要再看一下

被罵「垃圾」12次！黃捷警局提告　怒轟韓國瑜：用仇恨煽動社會

郭台銘列不分區第一？　柯文哲：若他願意，求之不得

韓粉包圍黃捷罵垃圾　陳揮文：你們害了韓國瑜

快訊／蔡英文稱自己老師過世　承認口誤將向康乃爾教授致歉

柯文哲談韓粉：柯粉比較理性！　轉頭笑「國民黨初選玩過頭」：搞死自己

郭台銘將為柯家軍立委站台　吳敦義：國民黨沒資格干預

黃珊珊將接副市長　自爆「不想當公務員」：更忙更累沒自由

南美唯一邦交7年首度未聲援台灣　外交部：巴拉圭已致函聯合國

影／沙國代表處官邸槍響　外交部：駐警誤觸槍枝誤擊

韓國瑜「小時候不准打電動」　柯文哲酸：小編寫的自己要再看一下

快訊／消防車閃避換車道小客車　國1南下圓山段撞護欄翻覆

吳宗憲「童年自閉困在哥哥陰影下」　16歲北漂靠「9條線理論」逆襲翻身

加油稍等！油價終止連2漲　國內汽、柴油明起調降0.2元及0.5元

空飄一千公里！中國國慶氣球入侵日知床半島　陸網笑翻：普天同慶吧

「幽靈船」觸礁擱淺宜蘭頭城！拖回躲避「米塔」颱風後將拍賣

美購物中心「無差別砍人」5傷！討錢男失控持7公分刀行刺　警包圍開槍擊斃

撞飛潛水員GoPro　小白鯨下秒鑽進海底叼回：不要生氣啦

世田賽／美國科爾曼掃禁藥疑雲　100M飆今年最佳9秒76摘金

綠帽男灌「整瓶58度高粱」！友：欸係郎啦　真相揭曉…3人大笑感動隔壁桌

政治熱門新聞

韓不信任度65.5%！柯斷定韓..

賴品妤歪頭敬禮　候選人全噴笑

郭台銘鬆口轉戰立法院　粉絲掉淚

韓粉罵垃圾！黃捷明早做筆錄告到..

蔡英文稱自己老師過世　承認口誤..

學韓國瑜議會表現？柯P：只有那..

被罵「垃圾」12次　黃捷警局提..

蔡英文提合作　賴清德願承擔助選

熱褲妹送韓國瑜紅豆餅　當場遭拒..

宋楚瑜爆八一七公報「對台軍售」..

獨／郭台銘感恩之旅下站前進台中

韓國瑜一走　黃捷秒遭韓粉包圍罵..

郭台銘幕僚真心話　吳怡萱：私下..

妙天指「國會黨」將力挺韓國瑜

更多熱門

相關新聞

陳揮文批韓粉：你們害了韓國瑜

高雄市時代力量議員黃捷28日參加鳳山九九重陽活動，遭到多名韓粉包圍同時辱罵「垃圾」，隔日赴警局報案提告。對此，「挺韓」名嘴陳揮文在政論節目上呼籲韓國瑜支持者，「你們以為在幫他，但其實是害了韓國瑜。」

海巡首位女艦艇駕駛　開會譙長官三字經

柯文哲談韓粉：柯粉比較理性

郭台銘鬆口轉戰立法院　粉絲掉淚

學韓國瑜議會表現？柯P：只有那些人支持

關鍵字：

韓國瑜黃捷鄉民女神垃圾重陽節公然侮辱韓粉警局提告

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

陳艾琳懷孕8月和Alex大吵！

奧客棄單50排骨飯、10桶炸雞　本人找到了

員工倒地死　業者：她自己不休息

馬林魚前總裁：誰知陳偉殷會悲劇

癌妻呆坐沙發「褥瘡爛到見骨」爛夫：她自己要等死

連千毅被關都因為她　「禍首」面容曝光

網紅砸5萬驗連千毅名牌包　當鋪遭轟業配喊冤

正妹實況主李花大走光！網「2:50停格就對了」

米塔恐海陸警齊發　暴風圈將罩陸地

搭火車遇極品公主亂佔位！他秒擊落

高中生沒錢買手機！老師心疼徵愛心機意外引戰

米塔「煞不住」恐轉中颱　暴風圈侵襲各地機率曝

13歲Elly拍時尚片！小S全程旁邊大喊…花絮曝光網笑瘋

賣魚漢砸車　下秒得知車價崩潰了

新竹高鐵特區　男1日抓2女童性侵

更多

最夯影音

更多

16歲貝克宇「3分鐘抱走10萬」　益智節目連對9題創最年輕紀錄

黃捷遭憤怒韓粉眾辱罵「垃圾」　怒要提告：高雄不是一言堂！

3min耗900卡！急凍減肥初體驗 低溫-130℃她狂抖：像冷凍豬肉

李芷婷再飆《一直走》奪戰隊冠軍　王力宏：我已經變成妳的粉絲

韓國瑜一走就亂！黃捷秒遭「憤怒韓粉」包圍　當眾辱罵：垃圾

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面