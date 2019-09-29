史上最久！「42分鐘國慶煙火」在屏東　台鐵散場加開班次時刻表出爐

▲今年國慶煙火在屏東，挑戰史上最久42分鐘煙火秀。（圖／翻攝自屏東縣政府傳播暨國際事務處FB粉絲專頁）

記者賴文萱／台北報導

今年國慶煙火將在南台灣屏東施放，地點選在屏東河濱公園登場，其中，今年煙火秀將施放長達42分鐘，是歷來時間最長的一次。為配合疏運人潮，台鐵將於散場時段21-24時加開列車疏運，相關班次時刻表也出爐。

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▲國慶煙火在屏東，24日進行3分鐘試放。（圖／翻攝自屏東縣政府傳播暨國際事務處FB粉絲專頁）

10月10日國慶煙火秀在屏東上演，地點在屏東河濱公園，晚會表演於下午4點展開，煙火施放時間則在晚間8點，屆時，煙火施放時間將長達42分鐘，是史上最長一次。當天16000發煙火彈將閃亮高屏溪夜空，煙火最高超過200公尺、面寬達400公尺，同時也會結合國立台灣交響樂團現場演奏，精彩可期。

▲台鐵國慶煙火疏運加班車時刻表。（圖／台鐵提供）

為配合國慶煙火活動，台鐵將於10月10日（四）21-24點間，於散場時段加開自強號及區間快車合計4列次，另3296次區間車延長行駛至台南站，328次、332次自強號增停九曲堂站。

另為便利民眾搭車前往九曲堂站及屏東站參加國慶煙火活動，台鐵提供悠遊卡、一卡通、愛金卡及有錢卡等電子票證使用服務，或請旅客預先購買回程車票，以節省排隊購票時間。