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米塔將轉中颱！太平山森林遊樂區今下午3點半預警休園

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▲▼利奇馬颱風來襲，太平山遊樂區8/8中午12時起預警性休園。（圖／羅東林管處提供，下同）

▲米塔颱風來襲，太平山遊樂區9/29下午3點半起預警性休園。（圖／羅東林管處提供）

實習記者鍾奇峻／台北報導

輕颱米塔持續逼近台灣，氣象局上午發布海上颱風警報，因此林務局羅東林區管理處所轄太平山國家森林遊樂區，因位屬偏遠山區，為顧及遊客安全，從今(9/29)日15:30起，全區預警性休園 。

▲▼米塔長胖飆車！路徑大修恐海陸警齊發　「暴風圈將罩陸地」2地區豪雨強風。（圖／中央氣象局）

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▲米塔長胖飆車！路徑大修海警己發。（圖／中央氣象局）

氣象局指出，米塔未來將持續增強，預估今晚至明（30）日轉中颱，周一最接近台灣時，將達強度巔峰，也不排除有大豪雨發生機率。氣象專家吳德榮提醒，米塔颱風對北部、東北部威脅加劇，不容小覷，要特別注意周一（30日）北部山區及東北部的大量降雨；而颱風周一晚間至周二（10月1日）晨距台灣最近時，強度將為「中颱」，且不能完全排除登陸機率。

林務局羅東林區管理處為顧及遊客安全於公告，中午12:00後停止入園及售票、蹦蹦車末班車為13:30，15:30起全區預警性休園。所轄自然步道自108年9月30日(星期一)起預警性封閉，包含：林美石磐步道、礁溪跑馬古道、聖母登山步道、拳頭姆自然步道、九寮溪自然步道、松羅步道、朝陽步道、南澳古道、蘇花古道-大南澳越嶺段、新店獅頭山步道、金瓜寮魚蕨步道等11自然步道；其中新寮瀑布步道前受豪大雨影響，已於9月27日封閉至今。

▲▼利奇馬颱風來襲，太平山遊樂區8/8中午12時起預警性休園。（圖／羅東林管處提供，下同）

▲為維護顧客安全，蹦蹦車僅行駛至下午一點半。（圖／羅東林管處提供）

吳德榮表示，氣象局暴風圈侵襲機率圖亦顯示，以台灣東北部近海的機率最高，台灣東北部、北部陸地受暴風圈侵襲的機率，也大幅提高至80%以上（紅色）；意謂米塔中心雖以通過近海的機率最高，但登陸的機率並不能完全排除，對北部、東北部威脅加鉅，不容小覷，應密切觀察最新資料的調整。

▲▼米塔海警。（圖／中央氣象局）

▲米塔海警。（圖／中央氣象局）

至於未來風雨影響，今天隨著颱風慢慢靠近，北部、東部地區陸續都會降雨，周一清晨之後，北部、東北部降雨明顯增加，預計會有豪雨等級以上降雨，若未來米塔更靠近台灣陸地，風雨分布雷同，但雨勢、風力就會更顯著。吳德榮說，花東受影響相對較小，轉陰有局部陣雨，花蓮仍應注意較大降雨；中南部雲量增多也有局部陣雨，中部山區有較大雨勢；周二下半天起米塔遠離，水氣逐漸減少，北台灣雨後多雲，中部山區、南台灣及花東仍有局部短暫雨的機率。

林務局羅東林區管理處提醒民眾，隨時注意颱風資訊，基於旅遊安全，建議減少山區戶外遊憩活動。

太平山及自然步道相關訊息可上：太平山官網(http://tps.forest.gov.tw)、台灣山林悠遊網(http://recreation.forest.gov.tw)、羅東林區管理處網(http://luodong.forest.gov.tw/)查詢。
 

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