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「白鸛」8號機順利與國際太空站對接！　達成連續第8次成功運補紀錄

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實習記者賴韻如／綜合報導

9月25日從鹿兒島縣種子島太空中心發射的日本無人補給太空船「白鸛」8號機（Kounotori 8），於日本當地時間凌晨3點時左右，已經順利與國際太空站對接。

據日本放送協會（NHK）報導，「白鸛」8號機於25日飛抵達地表上空約400公里處的國際太空站，一名太空人順利操作機械手臂將其抓住。位於茨城縣筑波市的日本宇航局JAXA的控制室內約40名工作人員，將「白鸛」8號機的數據轉發給了美國航天局NASA，知悉順利被捕捉住後相當興奮。

▲「白鸛」1號機10年前開始運作以來，已連續8次成功運送物資。（圖／翻攝自YouTube／Rocket Rundown）

▲「白鸛」1號機10年前開始運作以來，已連續8次成功運送物資。（圖／翻攝自YouTube／Rocket Rundown）

「白鸛」8號機全長10公尺、直徑4.4公尺，它所搭載的貨物約為5.3噸，裡面除了包括提供給在國際太空站上的太空人水和食物，還有一些用於電力供應和大學開發的人造衛星等。據悉，「白鸛」1號機是於10年前首次開始運作，這次已是連續「第8次」成功將物資運送至國際太空站。

JAXA HTV（H-II運輸載具）技術中心主任上松裕彥（Hirohiko Uematsu）表示，「10年前第一次操作時相當辛苦，也遇到很多困難，但一次又一次的經驗帶來了重大進步。」他補充，目前該中心的工作人員現在正在研發關於Kounotori系列新型太空運輸船，「我認為一定會成功，相信他們現在已經擁有足夠的基礎了。」

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