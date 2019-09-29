「幽靈船」觸礁擱淺宜蘭頭城！拖回躲避「米塔」颱風後將拍賣

記者游芳男、孫于珊／宜蘭報導

海巡署蘇澳海巡隊28日中午發現一艘上千噸大陸籍無名「幽靈貨輪」南漂到宜蘭頭城大溪火車站前的礁區，並已擱淺，原預計將它拖吊到蘇澳港碼頭，但怕颱風「米塔」來襲，決定轉拖往基隆港或南方海域，之後將會依程序拍賣掉這艘幽靈船。

▲「大陸幽靈船」南漂觸礁擱淺頭城。（圖／宏棋號賞鯨船解說員簡逢均提供）

蘇澳海巡隊表示，這艘大陸籍無名貨輪，沒有船公司登記，也沒有油污情形及可疑物品，僅在船尾後方寫有「蕪湖港」等字。蘇澳港營運處的拖船（新城號）與民間拖船（冠軍輪）預計28日下午抵達大溪海岸礁石區，共同執行拖帶作業，但因延誤直到29日上午拖船才抵達。

▲拖船抵達「幽靈船」附近執行拖帶作業。（圖／蘇澳海巡隊提供）

交通部航港局北部航務中心指出，由於颱風「米塔」形成，蘇澳港無避颱設施，因此完成拖帶作業後，將視颱風動態，拖往基隆港或南方海域。並表示，「幽靈船」最後將循往例進行拍賣，所得將用於支付拖船、引航及港區服務等使用費。

▲「幽靈船」原預計將拖吊至蘇澳港碼頭，因颱風形成，轉往基隆港或南方海域。（圖／海巡署蘇澳海巡隊提供）

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