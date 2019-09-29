米塔強逼！船運3航次先停航、9公路段警戒　29日「交通異動」懶人包

▲米塔發海警，首波警戒區為巴士海峽、東南部海域（含綠島、蘭嶼）。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

輕颱米塔持續逼近台灣，氣象局上午發布海上颱風警報，首波警戒區為巴士海峽、東南部海域（含綠島、蘭嶼）。交通部航港局也通報，受到颱風影響，29日共計有2航線、3航次停航。另外，國道高架路段將啟動強風管制措施

氣象局指出，米塔未來將持續增強，預估今晚至明（30）日轉中颱，周一最接近台灣時，將達強度巔峰，屆時北部、宜蘭需留意豪雨發生，也不排除有大豪雨發生機率。

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【航運】

受米塔颱風影響，29日共有2航線，計3航次停航：

1.基隆-馬祖：部分停航（開航資訊11時公告，停航1航次）。

2.後壁湖-蘭嶼：部分停航（開航6航次，停航2航次）。

【國道】

因應輕颱米塔來襲，國道高架路段將啟動強風管制措施

高公局表示，將針對高架路段（A級路段：國道1號汐五高架、五楊高架、373K以南至高雄港連絡道、國道3號高屏溪橋以南及國道5號頭城至蘇澳；B級路段：國道3號香山至快官及國道4號全線）依平均風速強度進行相關交通管制措施，籲請欲行經上述路段之用路人注意相關管制資訊發布情形。

依據「高速公路強風管制作業規定」，A級路段平均風速達7級以上，速限將降至70公里，並禁止大型車行駛高架路段；平均風速達8級以上，速限降低至40公里，並持續禁止大型車行駛高架路段；若平均風速達10級以上，則封閉禁行該路段。B級路段平均風速達7級以上，速限降至70公里，並建議大型車改道行駛；平均風速達8級以上，速限降低至40公里，並持續宣導大型車改道行駛。另其他高架或河川橋梁路段，高速公路局亦會視風力狀況，適時啟動管制作為，即使未達管制標準，仍請注意路況小心駕駛。

當風力預計達到強風管制標準時，將適時提前發布預警資訊及啟動管制措施，並透過資訊可變標誌（CMS）、標誌車及相關警示設施，告知及導引用路人於相關路段之降速、大型車管制及道路封閉等行車管制資訊，亦會藉由1968App、廣播、媒體等管道發布及推播相關資訊。

【公路】

因應米塔颱風逐漸逼近，公路總局將視風雨狀況發布預警警戒作為，將逐級提升警戒作業，注意路況路段包含台2線濱海公路、台2甲線陽金公路、台3線關西路段、台4線內柵路段、台7線北橫公路、台7甲線北橫支線、台8線上谷關-大禹嶺、台9線北宜公路、台9甲烏來-孝義路段等山區公路，惟實際作為仍依即時氣象情資及現場情況再機動調整。