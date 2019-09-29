新兵打電話「安全回報」：報告班長平安到家了！　下秒超糗狂道歉掛掉

▲不少人看完原PO的發文，紛紛回想起自己新兵時的「回報情況」。（圖／示意照／陸軍司令部）

記者陳俊宏／綜合報導

相信當過兵的男性都知道新訓放懇親假時，都得定時「安全回報」，好讓部隊掌握人員行蹤。一名網友分享接到一名新兵的回報電話，他回應後，「只聽到對方不斷道歉，然後急忙掛上電話，我是不是很壞啊？」

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團說，早上到銀行辦理匯款轉帳的業務，由於金額有點大，被女性行員留下手機號碼，「回到家沒多久，突然手機響了，看到的是一個陌生號碼。」

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原PO表示，按照習慣，「沒看過的陌生號碼，我是不會接，但想到會不會是銀行小姐打來的？索性就接起來了」；他說「您好」，聽到對方回「報告班長，新兵OOO已經平安到家了。」

▼有網友笑說，「為什麼要欺負新兵戰士？」（圖／示意照／陸軍司令部）

原PO指出，這時已意識到對方打錯電話，「但我也不知道哪來的興緻，就突然回他，『平安到家就好，注意不要違紀犯規。另外，告訴你，我不是你的班長，你打錯電話了』！這時候只聽到對方不斷道歉，然後急忙掛上電話。我是不是很壞啊？擔心他沒有回報被處罰。」

對此，有網友留言，「真的要跟他說打錯電話了！不然沒回報就GG了。」原PO回，「我現在擔心的是他記錯號碼，沒跟班長回報受處罰。」

其他人笑說，「為什麼要欺負新兵戰士」、「禁止到有女陪侍的KTV 、酒店、小吃部」、「還好你不是叫他馬上銷假回部隊」、「還有打電話的喔，我以為都是用賴（LINE）回報」、「違紀犯規──好專業的說詞」、「應該打回去：OOO，我剛剛收到營長通知，要你回營報到。」

有人回憶，「休假都要打電話，有次忘記打，回到部隊，班長問『為什麼沒回報』？就回說『我不是回來了』？結果就被拉正。」還有人表示，「以前報完平安，其實人都在小吃店或三溫暖。」

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