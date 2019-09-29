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巴西前檢察總長承認「企圖暗殺法官」！　用槍為愛女爭一口氣

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巴西司法部長Rodrigo Janot和里約奧運相關照片

▲巴西前檢察總長亞諾特承認曾經計畫暗殺法官。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

巴西前檢察總長亞諾特（Rodrigo Janot）受訪時承認，曾於2017年5月計畫暗殺一名法官，消息一出引發各界譁然。他持有的武器與槍械已經被警方沒收，近日也正式受到限制令約束，不得進入任何法庭建築物，以及最高法院法官方圓200公尺的範圍之內。

亞諾特接受《聖保羅周報》（O Estado de Sao Paulo）採訪，宣傳即將出版的回憶錄。他在談話中坦承，2017年5月曾經帶著手槍進入首都巴西利亞（Brasilia）聯邦最高法庭大樓，試圖暗殺一名法官，「這不是威脅恐嚇，而會是一場暗殺。我想殺了他以後再自殺。」

亞諾特回憶，他當時獨自坐在大廈的某一間房間裡，卻突然恢復理智，拋棄犯案的想法，「是上帝的手阻止了我。」根據BBC報導，一名最高法院法官涉嫌以「不實傳聞」誹謗亞諾特的女兒，因此才會引發殺機。

▲▼巴西前檢察總長亞諾特（Rodrigo Janot）。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞諾特承認試圖暗殺法官，被禁止進入法庭建築。（圖／達志影像／美聯社）

據了解，此消息曝光後，亞諾特立刻受到警方調查，住處被搜索一番，武器和持槍執照都被沒收，並被限制令約束，禁制靠近最高法院法官方圓200公尺之內，也不可以走進任何法庭大廈。

亞諾特於擔任檢察總長2013年至2017年擔任巴西檢查總長，曾領導調查前總統泰梅爾（Michel Temer）、羅賽芙（Dilma Rousseff ）和達席爾瓦（Luiz Ignacio Lula da Silva）的貪汙弊案。

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