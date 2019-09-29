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9.29反極權遊行港台登場！　台北下午3時濟南路集合「穿黑衣撐香港」

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▲▼港示威者向立法會投燃燒彈，警出動水炮車發「藍色水柱」。（圖／記者黃彥傑攝）

▲港警出動水炮車發「藍色水柱」，噴向示威者。（資料照／記者黃彥傑攝）

 記者劉亭／綜合報導

香港民陣28日發起「雨傘運動」5周年集會，民陣岑子杰估計約20-30萬人參與，有激進示威者縱火、丟汽油彈等，警方出動水炮車驅逐人群。今（29）日還有網友發起「全球反極權大遊行」，台灣也有公民團體響應參與。

「9.29全球反極權大遊行」以「全球連線，對抗極權」為口號，下午2時30分集合，下午3時正式起步，預計由銅鑼灣崇光百貨外的軒尼詩道，遊行至金鐘政府總部。基於安全考量，世貿29日早上已於臉書宣布，今日暫停營業。銅鑼灣SOGO隨後也跟進宣布，今日暫停營業。

▲▼反送中928。（圖／路透）

▲928示威者投擲雜物。（圖／路透）

台灣也有公民團體發起「台港大遊行」，以行動聲援香港人，穿上黑衣、帶著雨傘出發。據了解，今日台北活動有楊大正、巴奈等進行音樂表演之外，何韻詩、香港民族黨召集人陳浩天、香港銅鑼灣書店前店長林榮基等香港人也將到場。

929台港大遊行—撐港反極權」由「臺灣青年民主協會 TYAD」、「台灣公民陣線」、「香港邊城青年」、「臺灣學生聯合會」共同發起，活動四項主張包含「五大訴求，缺一不可」、拒絕「一中和平協議」、港台同學，齊上齊落（共同進退）、庇護機制，刻不容緩。

▲▼遊行路線。（圖／翻攝自929 台港大遊行—撐港反極權臉書活動頁面）

活動預計下午3時開始於立法院旁濟南路集合，並於下午4時開始遊行，路線是中山南路→青島西路→公園路 → 襄陽路 → 重慶南路 → 衡陽路 → 中華路 → 漢口街 → 館前路 → 忠孝西路 → 公園路 → 青島西路 → 青島東路 → 林森南路 → 返回濟南路進行晚會。

▲▼多個民間團體希望港台民眾一同站出來。（圖／翻攝自929 台港大遊行—撐港反極權臉書活動頁面）

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