自稱網紅求升等商務艙！妹被拒登機怒喊告　國泰航空列黑名單

▲ 國泰航空已證實有這起事件。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

國外女子賈桂琳（Jacqueline Ng）今年5月搭乘國泰航空，自稱具網路影響力，特地寫信給航空公司要求免費升等商務艙，更宣稱收到獲准升等的回覆信，但最後被拒絕登機，更被列入拒絕往來戶，讓她氣得喊告。對此，國泰航空表示，公司已徹底審查此事件，強調賈桂琳持有的信件是假的。

綜合太陽報等外媒報導，賈桂琳購買今年5月底、6月初往來台北桃園機場及美國紐約機場的機票，並在行前向國泰航空發出希望升等的信件。根據她的說法，她事後有收到回信，對方表示只要機位狀況允許，就能夠直接升等。

5月30日，賈桂琳來到桃園機場並出示這封郵件，但並未獲得升等。到了6月7日從紐約返回這天，她再度把郵件拿出來，卻先被告知無法登機，更在等待30分鐘後，被工作人員指控試圖利用假的郵件獲得升等；隨後，國泰航空以詐欺為由取消她的機票，更把她列入拒絕往來戶，未來永遠不得搭乘國泰航空班機。

▲ 賈桂琳從紐約返回台灣時，被拒絕登機。消保團體Elliott Advocacy協助調查。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，圖中人物並非新聞當事人。）

最終，賈桂琳自掏腰包購買另張返程機票，自掏腰包支付1400美元（約新台幣4.3萬元）。事後，她再度與國泰航空聯繫，希望把「誤會」釐清，同時要求退還購買新機票的費用。

目前國泰航空已證實有這起事件發生，重申當初賈桂琳持有的信件是假的，但也再度提到，她可以提供電子郵件的嵌入訊息讓公司追蹤重新審查。只不過，賈桂琳最終沒有把嵌入訊息給國泰航空，並宣稱要採取法律行動喊告。

對此，國泰航空表示，公司已徹底審查此案，且已把沒有使用的機票進行退費處理，「面對客戶，我們不會做出任何輕率的決定，但公司不會評論個別案件。」

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