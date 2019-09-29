空飄一千公里！中國國慶氣球入侵日知床半島　陸網笑翻：普天同慶吧

▲中國國慶氣球飄到日本北海道知床半島。（圖／翻攝自微博／日本沙雕日常）

記者林瑩真／編譯

中國將於10月1日慶祝70周年國慶，目前正加緊準備。沒想到慶祝「氛圍」一路飄到日本去，因為日本北海道知床半島24日竟看到一個大紅色、寫著「慶祝中華人民共和國成立70周年」的氣球飄來。

綜合日媒報導，24日早上8時許，知床半島羅臼町八木濱町的海岸旁，一名69歲的觀光公司員工湊謙一發現了這個紅色氣球。

紅色氣球直徑大約13公分，寫著「盛世華誕 慶祝中華人民共和國成立70周年」，外層則還有一個直徑約27公分的透明氣球，雙層構造讓慶祝氣球看起來設計獨特、不易損壞，看起來是即將用於10月1日國慶的慶祝氣球。

日本北海道知床半島作為世界自然遺産，與中國至少相距1000公里，雖然湊謙一說「撿到的時候比現在大了一圈」，但沒有破掉還能完好飄洋過海來到日本，相當厲害。

釧路地方氣象台則說，尚不知氣球內的氣體種類及容量，但判斷是被高度6000至9000公尺、偏西風的高速氣流吹過來的。新聞曝光後，大陸網友紛紛回應「就...普天同慶」、「氣球質量之好」、「飄洋過海來看你」、「我們國慶了，特來告知一下」、「中國人民向日本發來請帖哈哈哈哈哈」、「這氣球沒辦簽證，非法入境被逮到了吧」。

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