東奧爆假帳號抽中6900張門票　組委會：全數作廢「1.8億不退款」

▲日本2020年東京奧運抽票爆出假帳號。（圖／翻攝自推特／Tokyo 2020）

記者林瑩真／編譯

2020年東京奧運以抽籤販賣單售票，最低中選率僅0.3%，相當難抽。但東奧組委會27日指出，5月份的首批東奧門票抽籤購票中，有將近3萬個假帳號，更有1200個假帳號抽到6900張門票，這些票將全數作廢，且高達約1.8億日圓（約5182萬元台幣）的票價也不會退款。

據日本《共同社》報導，參與東奧門票抽籤必須登記姓名、住址來註冊ID，首輪抽籤只開放日本國內居住者，約512萬人申請、約96萬人中籤，將近322萬張門票售出。

不過，東奧組委會發現其中竟有將近3萬個假帳號試圖不當獲取票券，因此將調查抽中6900張門票的1200個假帳號，一旦確認就會實施作廢手續，且不可退款。

報導指出，東奧組委會認為，恐怕是有特定團體、組織進行假帳號抽票行為，或是從海外登錄網站，但目前無法斷定這些組織數量、時間、手法等。東奧組委會也沒有公布被假帳號抽中的運動項目，只知有熱門比賽。

另外，東奧一共有33項競技、339場賽事，今年秋天將進行第二輪抽籤，明年春天則會設置銷售點，讓作廢門票以其他形式再出售。目前抽籤數量已達770萬個。

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