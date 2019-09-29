22歲妞摩鐵嗨一下...他提槍上陣被推開又挨告：硬來！一驗妹妹見「2男DNA」

▲新北市蕭男與22歲妹吸食毒品，事後遭控乘機性交未遂。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／新北報導

新北市一名蕭姓男子2015年底與一名女性友人小竹（化名）相約到摩鐵拉K，事後卻被控猥褻、試圖性侵，告上法庭，讓他忍不住喊冤，直說2人原先講好要進行性交易，結果對方卻反悔。新北地方法院勘驗各項事證後，決定判蕭男無罪。可上訴。

根據判決書，檢方起訴指出，蕭男與在健康男女舒壓會館工作22歲小竹為朋友關係。蕭男2015年10月31日與小竹相約到一間摩鐵吸食K他命，蕭男還請李姓男友人帶了其他毒品到現場，3人在房間內大開毒趴，中途還嫌原先的房間太小，換到了另一間房，接著蕭男再拿出鴛鴦錠讓小竹吃，導致對方當場陷入精神恍惚無法抗拒。

中途李男離場，蕭男見狀趁虛而入，在雙方還沒談妥要進行性交易的情況下，先出手猥褻，撫摸小竹的胸部、下體外側等處，再戴上保險套，要性侵小竹遭拒。小竹雖腦子一片混沌，但她仍努力阻止，這才沒發生關係，並在恢復意識後，急忙打電話給男友，報警處理。警方獲報到場，當場查獲K他命0.21公克、刮片1片、保險套1個。蕭男被依乘機性交未遂等罪起訴。

蕭男坦承有與小竹相約摩鐵吸毒，但他否認有任何乘機性交未遂犯行。他稱，與小竹要進行性交易，吸毒是為了助興，換房則是擔心空間太小煙味會飄到走廊，他也準備付給小竹交易費用8000元，沒想到提槍上陣之際，小竹卻突然說要提高價錢，讓他當場氣炸停下動作，接著李男帶了另名男子返回摩鐵，一行人繼續吸食毒品。

李男則證稱，當時他帶著K他命、鴛鴦錠等毒品到摩鐵，見到小竹跟蕭男在聊天嬉鬧，2人衣著完整，中途他因故離席，返回摩鐵時還見到小竹與蕭男就像男女朋友一樣有說有笑，玩得很開心，也穿著衣服，不管是在小房間或是大房間，都沒有見到2人撫摸或性交。

法院勘驗相關事證，發現從現場所扣保險套內、外側都有小竹的DNA，小竹的陰道深處則驗出2種男性DNA，但都不是蕭男的DNA。法官認為，以常情來說，性交過程小竹的DNA只會沾染在保險套外側上，內側甚至是儲精處應該不至於沾染上，可證明小竹曾碰過保險套，但無法證明蕭男曾帶著保險套與小竹發生性關係。

另外，法醫鑑定書也提到，小竹當時應該還有意識，或在半昏迷、夢換狀況下與蕭男互動，阻擋蕭男，可能是存在少許有意識之下的自我保護機制，符合服用K他命後的複雜反應及症狀，無法佐證小竹當時已經到達不能抗拒的精神缺陷程度。最後蕭男獲無罪，全案仍可上訴。

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