他「殺妻、2繼子再性侵女兒」　被判注射死刑…執行後竟直播感受到斷氣！

▲哈羅德被判注射死刑。（圖／翻攝自推特）

記者陳亭伃／綜合報導

美國德州達拉斯12年前發生一起駭人聽聞的命案。現年45歲的哈羅德（Robert Sparks）當時認為心中有個聲音告訴他「妻子跟繼子們要殺害你」，於是搶先一步將妻子刺殺身亡，接著將兩名繼子帶到廚房內殺害，爾後再性侵兩名繼女。多年來哈羅德與死者親友開庭提證，最終法院審判，將哈羅德執行「注射死亡」死刑。

綜合外媒報導，哈羅德2007年當時在家中，趁著30歲的妻子熟睡時，拿刀狂刺18次致死，接著走進2個繼子的房間內，將當時年僅9歲、10歲的繼子帶到廚房，前後刺了45次讓孩子慘死。哈羅德並沒有就此罷休，更走進2名繼女的房間內，瘋狂性侵當時年僅12歲、14歲的女孩。

當時該案件震驚全美，檢察官認為哈羅德蓄意謀殺、意圖性侵未成年。哈羅德的律師卻表示，哈羅德有精神方面的疾病，卻遲遲提不出證明，日前法官判處執行死刑，哈羅德仍為自己辯護，「在犯案時，是因為腦袋中不斷出現一個聲音告訴我，妻子跟她的孩子們想要殺掉我，所以我才會自我保護」。

哈羅德接到死刑宣判時，一度提出取消死刑的要求，但美國最高法院則是拒絕，認為「沒有任何文件證明」。最終在近日執行死刑，哈羅德在當下寧靜的躺在手術床上準備接受注射死刑，注射前他提到「我愛你們所有人」，並在注射後說「我感覺到藥物在我身體裡了」兩次深呼吸後心臟停止。

哈羅德的律師表示，這場官司我們都盡了全力，並不會因為委託人最後仍被拒絕取消死刑，而感到挫敗，我們將會繼續努力。

►►漂漂亮亮當個好女孩，什麼都不用怕